Володин к преподавателям – критикам войны: "Встаньте и уйдите"

Преподаватели, которые выступают против российского вторжения в Украину, должны уйти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний о развитии высшего образования в России.
"Тот, кто начинает искажать и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти", – сказал Володин. Уволиться спикер Госдумы посоветовал и ректорам, "если такие случаи будут происходить". "Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедр", – заключил Володин.
Предложение спикера Госдумы уволиться всем, кто выступает против российской агрессии, прозвучало после тирады руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова. В числе прочего Миронов заявил, что на факультете журналистики МГУ "шельмуют" тех, кто поддерживает президента и войну в Украине.
- В марте 2022 года на журфаке МГУ отказались от модуля "Политическая журналистика", в апреле ВШЭ закрыла академический трек "Права человека и демократическое управление". Тогда же прокуратура России решила, что программы по изучению свободных искусств и наук Liberal arts в РАНХиГС и Шанинке направлены на "разрушение традиционных ценностей и искажение истории". Прокуратура потребовала от образовательных учреждений устранить нарушения законодательства.
- В апреле за антивоенные высказывания на уроке уволили учительницу краснодарской гимназии, ученики и их родители выступили в её защиту. Также за антивоенную позицию учителей увольняли и привлекали к ответственности в Якутии, Астраханской и Пензенской областях.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. После этого в детских садах и школах неоднократно проводились акции в поддержку войны. В частности, детей выстраивали буквой Z – неофициальным символом российского вторжения или фотографировали с этим знаком, раскрашенным в цвета георгиевской ленты или российского триколора.
- Ранее Вячеслав Володин заявлял, что те, кто не поддерживает российское вторжение в Украину, "должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.