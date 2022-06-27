Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Володин к преподавателям – критикам войны: "Встаньте и уйдите"

Преподаватели, которые выступают против российского вторжения в Украину, должны уйти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний о развитии высшего образования в России.

"Тот, кто начинает искажать и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти", – сказал Володин. Уволиться спикер Госдумы посоветовал и ректорам, "если такие случаи будут происходить". "Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедр", – заключил Володин.

Предложение спикера Госдумы уволиться всем, кто выступает против российской агрессии, прозвучало после тирады руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова. В числе прочего Миронов заявил, что на факультете журналистики МГУ "шельмуют" тех, кто поддерживает президента и войну в Украине.

  • В марте 2022 года на журфаке МГУ отказались от модуля "Политическая журналистика", в апреле ВШЭ закрыла академический трек "Права человека и демократическое управление". Тогда же прокуратура России решила, что программы по изучению свободных искусств и наук Liberal arts в РАНХиГС и Шанинке направлены на "разрушение традиционных ценностей и искажение истории". Прокуратура потребовала от образовательных учреждений устранить нарушения законодательства.
  • В апреле за антивоенные высказывания на уроке уволили учительницу краснодарской гимназии, ученики и их родители выступили в её защиту. Также за антивоенную позицию учителей увольняли и привлекали к ответственности в Якутии, Астраханской и Пензенской областях.
  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. После этого в детских садах и школах неоднократно проводились акции в поддержку войны. В частности, детей выстраивали буквой Z – неофициальным символом российского вторжения или фотографировали с этим знаком, раскрашенным в цвета георгиевской ленты или российского триколора.
  • Ранее Вячеслав Володин заявлял, что те, кто не поддерживает российское вторжение в Украину, "должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG