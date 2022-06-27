Володин к преподавателям – критикам войны: "Встаньте и уйдите"

Преподаватели, которые выступают против российского вторжения в Украину, должны уйти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний о развитии высшего образования в России.

"Тот, кто начинает искажать и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти", – сказал Володин. Уволиться спикер Госдумы посоветовал и ректорам, "если такие случаи будут происходить". "Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедр", – заключил Володин.

Предложение спикера Госдумы уволиться всем, кто выступает против российской агрессии, прозвучало после тирады руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова. В числе прочего Миронов заявил, что на факультете журналистики МГУ "шельмуют" тех, кто поддерживает президента и войну в Украине.