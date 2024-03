Свети, солнышко! Артемий Троицкий – об оптимистичной музыке

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

В 318-м выпуске подкаста "Музыка на Свободе" Артемий Троицкий предлагает послушать жизнерадостные песни давно минувших времен.

Неудивительно, что в холодную и тёмную зиму 2024-го моё внимание привлёк бокс – и руки непроизвольно потянулись к нарядной коробке под названием What a groovy day! The British sunshine pop sound 1967–1972 (“Какой славный денёк! Британский солнечный поп 1967–1972”). Внутри бокса – три диска с почти сотней песен в исполнении множества английских артистов – известных, малоизвестных и безнадёжно забытых. Большинство из них, как и сулит заголовок компиляции, – милые, радостные и "солнечные" по настроению. Сразу захотелось поделиться – тем более что и в музыкальном отношении многие эти заряды оптимизма вполне хороши. Время было такое…

Дейл Стивенс и его Group Five собрались в северном Лондоне в 1960 году и кое-чем прославились: там играл одно время на барабанах Чарли Уоттс (в дальнейшем один из основателей Rolling Stones), а в 1963-м группа разогревала публику перед выступлениями The Beatles. Затем парни сменили название на The Spectrum и попробовали позиционировать себя как английский ответ на развесёлых американских The Monkees. Сингл с песенкой "Субботний ребёнок" вышел в апреле 1967 года, но успеха не имел.

Группа Episode Six издала несколько безуспешных синглов, после чего записала грациозную песню "Джентльмены в парке" для малоизвестного кинофильма "Скрученные нервы" (1968-й), которая стала их единственным "альбомным" релизом. Вскоре после чего прекратила существование. Однако во всех рок-энциклопедиях этот коллектив упоминается. Почему? А потому, что участники Episode Six вокалист Ян Гиллан и бас-гитарист Роджер Гловер вошли в "классический" состав небезызвестной группы Deep Purple. Согласитесь, что идентифицировать певца по этой записи очень сложно…

Женских голосов на "солнечной" антологии, к сожалению, очень немного. Один из них принадлежит Джейн Хаг из портсмутского трио Weavers Green. Юмористическая песенка “Мистер Псевдовеликолепный” была издана весной 1971 года – и на сингле, и на единственном альбоме группы.

Группу Sparrow создали музыканты и вокалисты, представлявшие в лондонском Вест-Энде знаменитый рок-мюзикл Hair. Когда постановку сняли с репертуара, артисты переформатировались в поп-группу, много гастролировали, выпустили несколько синглов и один альбом. Симпатичная песня “Я возвращаюсь”, первая сторона их дебютной сорокапятки, увидела свет в апреле 1971 года.

Следующая группа поначалу называлась The Castaways и аккомпанировала некогда популярному певцу Тони Риверсу. Но в какой-то момент им взялся помогать сам… Джон Леннон! Именно он придумал группе новое название – Grapefruit – и свёл её с полезными людьми. Новым фронтменом стал уроженец Австралии Джордж Александер. Группа выпустила несколько хитовых синглов, в том числе C’mon Marianne (июль 1968-го), кавер-версию американцев Four Seasons. Песня заняла 31 место в британских чартах, но дальше этого дело не пошло. Да и у Леннона других важных дел хватало.

Как попала в светлый попсовый ряд следующая песня, я не понимаю. Но она прекрасна, хоть и выбивается из ряда. Называется “Мифологическое воскресенье”, длится 4 минуты (остальные песенки – в среднем по две с половиной) и атрибутирована группе с несложным названием Friends. На самом деле это замаскированная психоделическая команда The Flower Pot Men с солистом Тони Бэрроузом. Вышла странная песня на второй стороне (что неудивительно) сингла в июле 1968 года и вполне может считаться классикой брит-психоделики. Почему вдруг Friends – не знаю.

И под занавес – сюрприз! Для всех любителей прогрессивного рока: первая в истории запись группы Genesis!! В школе городка Годалминг в графстве Саррей было две группы: Anon, в которой играли гитарист Энтони Филлипс и басист Майк Резерфорд, и Garden Wall с вокалистом Питером Габриэлем и клавишником Тони Бэнксом. Нетрудно заметить, что все они участники первого состава Genesis. В 1966 году обе школьные группы распались, а их участники объединились в The New Anon и в конце 1967 года сделали первые демонстрационные записи, в том числе песни Try a little sadness. Записи передали ушлому продюсеру (и выпускнику той же школы) Джонатану Кингу, тот предложил название Genesis, а дальнейшее, как говорится, история.

Плейлист "Музыки на Свободе" №318

1. "Центр" (РФ). ”Добровольное отключение критического мышления”. LP "ОСНОВАН В 1980" (Self-released)

2. Grace Cummings (Australia). Storm Queen. LP STORM QUEEN (ATO)

3. Dawda Jobarteh (Gambia/Denmark). Moccahouse. LP DO YOU KNOW A PLACE CALLED FLEKKERØY? (Ajabu)

4. Vero (Sweden). Cupid. LP UNSOOTHING INTERIOR (PNKSLM)

5. The Spectrum (UK). Saturday’s child. LP WHAT A GROOVY DAY: THE BRITISH SUNSHINE POP SOUND 1967–1972 (Grapefruit)

6. Episode Six (UK). Gentlemen of the park. LP Ibid

7. Weavers Green (UK). Mr. Pseudo-Fabulous. LP Ibid

8. Sparrow (UK). I’m coming back. LP Ibid

9. Grapefruit (UK). C’mon Marianne. LP Ibid

10. Friends (UK). Mythological Sunday. LP Ibid

11. Genesis (UK). Try a little sadness. LP Ibid

12. Lyra Pramuk (USA/Iceland). Kaca bulan baru. LP DELTA (Bedroom Community)

13. Postižena Oblast (Czechia). Počkej si. LP ANGELUS NOVUS (POLI5)