Светлана Медведева получила знак отличия "За благодеяние"

Президент России Владимир Путин наградил супругу зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева Светлану почётным знаком "За благодеяние". Указ о награждении опубликован на портале правовой информации. Знак "За благодеяние" вручается лицам, отличившимся деятельностью в сфере благотворительности.

Светлана Медведева с 2008 года возглавляет Фонд социально-культурных инициатив. Также она является руководителем попечительского совета целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России", созданной по благословению патриарха Алексия II, и патронирует Санкт-Петербургский дом-интернат № 1, в котором живут 316 воспитанников.

Помимо поста в российском Совбезе Дмитрий Медведев, бывший президент России, является сейчас председателем партии "Единая Россия".

26 декабря стало известно о назначении Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Ранее этой должности в составе комиссии не было. За несколько дней до этого Медведев побывал с визитом в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

С самого начала российского вторжения в Украину Медведев выступает с крайне жёсткими заявлениями в адрес Киева и стран Запада. Он нередко упоминает об Апокалипсисе, Армагеддоне, использует другие библейские аллюзии, а также не раз намекал на возможность использования Россией ядерного оружия.