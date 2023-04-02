Свободный университет прекращает работу в России

Учёный совет Свободного университета, признанного Генпрокуратурой нежелательной организацией, решил приостановить деятельность на территории России. Вуз основан рядом преподавателей Высшей школы экономики. Занятия велись онлайн.

В заявлении Свободного университета говорится, что руководство считает главным приоритетом безопасность студентов и преподавателей. Статус нежелательной организации позволяет, в частности, привлекать её сотрудников к уголовной ответственности. За сотрудничество с организациями, признанными нежелательными, грозит до четырёх лет колонии.

О том, что Генпрокуратура признала Свободный университет нежелательной организацией, стало известно в конце марта. В ведомстве пришли к выводу, что во время учебного процесса у студентов "формируется стойкая неприязнь к России и навязывается ультралиберальная модель европейской демократии".

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, вуз "популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими", а литература, разработанная и используемая в стенах университета, "обосновывает необходимость изменения основ конституционного строя".

Свободный университет основан летом 2020 года. У его истоков стояли преподаватели ВШЭ, с которыми вуз отказался продлить контракты, в том числе Елена Лукьянова (участвует в деятельности эмигрантской оппозиционной организации "Съезд народных депутатов") и Кирилл Мартынов (главный редактор базирующейся в Латвии "Новой Газеты. Европа"). Среди преподавателей и студентов есть как живущие за рубежом, так и остающиеся в России.

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