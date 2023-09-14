Минфин США расширил санкционный список в отношении России. Под ограничения попали 70 физлиц и около 100 компаний.

Среди российских юрлиц, которых затронули новые санкции – автопроизводители АвтоВАЗ и "Москвич", рыбинский производитель двигателей для авиации и флота НПО "Сатурн" и московское НПО "Союз", "Ак Барс Банк" и "СИНКО Банк".

Под санкции среи прочих попал главный конструктор"Союза" Мкртич Окрояна и члены его семьи, а также советник президента Центральноафриканской Республики Виталий Перфильев. Он является ключевой фигурой в ЧВК "Вагнер" в ЦАР.

Среди иностранных юрлиц, попавших в американский ограничительный список, финские Luminor и Siberica, а также несколько компаний из Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Словении. По версии Вашингтона, они экспортировали электронику российским компаниям и поставляли России товары двойного назначения.

В сообщении Минфина уточняется, что юрлица из санкционного списка имеют отношение к российскому оборонно-промышленному комплексу и цепочке военных поставок. Физические же лица, по утверждению ведомства, оказывают поддержку российским властям и получают выгоду от продолжающейся войны против Украины.

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