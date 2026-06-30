Сырский: Россия может начать наступление в Черниговской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал реальной возможность нового наступления российских войск из Брянской области России в Черниговскую область Украины – с попыткой двинуться на Киев. Сырский сказал об этом в интервью журналистам 30 июня.

По словам украинского главкома, российский президент Владимир Путин поставил перед Генштабом РФ задачу просчитать различные варианты такой наступательной операции.

Таким образом, как отмечает Сырский, россияне хотели бы захватить новые территории, продвинуться вглубь и отвлечь часть украинских войск с основных важных направлений, в частности, с юга. "Они растягивают фронт и лишают нас резервов. Опять же, с учетом общей численности собственных войск и количества боевых бригад и полков", – подчеркнул Александр Сырский.

В беседе украинский военачальник также назвал одним из вариантов возможных действий России наступление с территории Беларуси. Вместе с тем Сырский выразил сомнение в том, что Минск согласится на новое использование россиянами белорусской территории в качестве плацдарма, пишет "РБК-Украина".

Среди прочего Александр Сырский также отметил, что один из ретрансляторов, установленных в Беларуси на границе с Украиной, включался 29 июня. "Они еще не демонтированы. И вчера был включен один ретранслятор. Я думаю, они больше не будут их включать. Я не могу всё рассказывать, но они [белорусские власти] поймут, что это [ретрансляторы] не должно работать", – приводит слова Сырского Настоящее время.