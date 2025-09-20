Сырский: ВСУ продвинулись на Допропольском направлении на 3-7 км

Подразделения украинской армии продолжают наступательную операцию на Добропольском направлении в Донецкой области, сообщил вечером 19 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров. Восстановлен контроль над семью населёнными пунктами, зачищено от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника – девять. Всего за время операции освобождено 160 квадратных километров, ещё 171 квадратный километр зачищен от ДРГ", – написал Сырский.

Согласно приведенным Сырским данным, потери армии РФ на этом направлении за время наступления ВСУ составили 2456 человек, из них безвозвратные – 1322, имеется значительное количество пленных. Российская армия потеряла 817 единиц вооружения и военной техники, из них танков – 12, боевых бронированных машин – 37, артсистем – 162, РСЗО – 5, автотехники – 382, мотоциклов – 58, специальной техники – 1, БПЛА – 160, – добавил главнокомандующий ВСУ.

Независимого подтверждения этой информации нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 сентября, что в рамках Добропольской контрнаступательной операции украинские военные освободили 160 квадратных километров украинской территории и семь населённых пунктов.