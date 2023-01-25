Сызранский депутат за 2,2 млн рублей воссоздал Курскую битву в спортзале

В Сызрани Самарской области прокуратура начала проверку в отношении депутата городской думы от партии "Единая Россия" Сергея Иванова. В прошлом году он получил президентский грант объёмом в 2,2 миллиона рублей на военно-патриотическую реконструкцию Курской битвы. Однако "реконструкция" прошла в спортзале местного вуза и заключалась в том, что студенты в самодельной форме двигали четыре бутафорских танка. Звуки выстрелов участники изображали, стуча по макетам танков кулаками.

Как сообщает издание "Медиазона", грант был выделен Иванову для проведения фестиваля для школьников "Помню и горжусь". Заявление в прокуратуру написал помощник другого депутата Константин Третьяков. В заявлении он указал, что мероприятие прошло позже заявленного срока и подверг критике низкий уровень его проведения.

Сам Сергей Иванов, который возглавляет в Сызрани федерацию бокса и спортивно-патриотический клуб, объяснил начатую в его отношении проверку межпартийной борьбой.