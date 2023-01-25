Сызранский депутат за 2,2 млн рублей воссоздал Курскую битву в спортзале

В Сызрани Самарской области прокуратура начала проверку в отношении депутата городской думы от партии "Единая Россия" Сергея Иванова. В прошлом году он получил президентский грант объёмом в 2,2 миллиона рублей на военно-патриотическую реконструкцию Курской битвы. Однако "реконструкция" прошла в спортзале местного вуза и заключалась в том, что студенты в самодельной форме двигали четыре бутафорских танка. Звуки выстрелов участники изображали, стуча по макетам танков кулаками.
Как сообщает издание "Медиазона", грант был выделен Иванову для проведения фестиваля для школьников "Помню и горжусь". Заявление в прокуратуру написал помощник другого депутата Константин Третьяков. В заявлении он указал, что мероприятие прошло позже заявленного срока и подверг критике низкий уровень его проведения.
Сам Сергей Иванов, который возглавляет в Сызрани федерацию бокса и спортивно-патриотический клуб, объяснил начатую в его отношении проверку межпартийной борьбой.
- Победителей конкурса президентских грантов на 2023 год объявили 20 января. Среди них - более 30 проектов, связанных с войной в Украине. В частности, воспитанники интерната в Челябинской области будут шить балаклавы, снуды и термобельё, жители Кирова – тёплую одежду и шапки, а проект "Вяжем-Нашим" – вязать носки. Будет оказана физическая помощь женщинам, чьи мужья ушли воевать в Украину, в том числе в колке дров, вскапывании огородов и работах по дому, предусмотренных пакетом "Муж на час".
- Фонд президентских грантов (Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества) полностью субсидируется из федерального бюджета России.
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