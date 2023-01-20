Не менее 30 проектов, связанных с войной в Украине, получили госгранты

В России объявили победителей первого в 2023 году конкурса на президентские гранты из бюджета страны. Внимание на это обратило издание "7x7".

По итогам грантового конкурса 4,3 миллиарда рублей выделят на 1845 проектов. Среди них не менее 30 непосредственно связаны с войной в Украине, причём большинство направлены на поддержку мобилизованных и их семей.

Напримет, для тех, кто ушёл воевать, воспитанники интерната в Челябинской области будут шить балаклавы, снуды и термобельё, жители Кирова – тёплую одежду и шапки, а проект "Вяжем-Нашим" – вязать носки. На три этих проекта выделено почти два миллиона бюджетных рублей.

На передвижную выставку в Хакасии с портретами участников войн в Чечне, Сирии и Украине дадут около миллиона рублей, а на спортивную площадку в Волгоградской области памяти погибшего в ходе российского вторжения в Украину – более 300 тысяч рублей.

Не менее десятка проектов в разных регионах России получили гранты на организацию психологической помощи семьям мобилизованных, несколько – на их правовую поддержку. В рамках как минимум одного будет оказана физическая помощь женщинам, чьи мужья ушли воевать в Украину, – в том числе в колке дров, вскапывании огородов и работах по дому, предусмотренных пакетом "Муж на час".

Фонд президентских грантов (Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества) полностью субсидируется из федерального бюджета России.

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