300 афганских военных отступили в Таджикистан после боёв с талибами

Более 300 афганских военных были пропущены на территорию Таджикистана пограничниками после отступления из провинции Бадахшан, которую берёт под контроль радикальная исламистская "Талибан", внесённая в Россси в список запрещённых террористических организаций. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на заявление пограничной службы.

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Это третий такой случай за неделю. Бегство военных происходит на фоне наступления талибов на позиции правительства. В последние недели им удалось взять под свой контроль десятки районов. В ходе боестолкновений им удалось так же захватить пограничную комендатуру.

Наступление талибов проходит одновременно с выводом из Афганистана американских военных, который должен завершиться к осени. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода 11 сентября.

В конце июня газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что по прогнозу американских спецслужб международно-признанное правительство Афганистана потеряет контроль над страной уже спустя полгода после вывода войск.