Талибы просят ООН позволить им выступить с трибуны Генассамблеи

Вернувшиеся к власти в Афганистане талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическая организация) просят предоставить им слово на проходящей на этой неделе в Нью-Йорке Генассамблее ООН.

Как сообщил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, глава международной организации получил от "Талибана" письмо с запросом об участии в дебатах на высшем уровне. Оно датировано 20 сентября, то есть днём, который предшествовал открытию Ассамблеи. Послание подписано министром иностранных дел в правительстве талибов Амиром Ханом Муттаки.

В письме он замечает, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был "свергнут" 15 августа и что страны по всему миру "больше не признают его президентом". А имеющий сейчас аккредитацию в качестве афганского посла в ООН Гулам Исакзай "больше не представляет" страну, подчеркивает Муттаки. Новым постоянным представителем талибы назвали Мохаммада Сухайля Шахина, который был пресс-секретарём "Талибана" на международных переговорах в Катаре.

В Госдепартаменте США сообщили, что ведомство в курсе запроса талибов по поводу ООН. Соединённые Штаты входят в состав членов комитета организации по проверке полномочий. Но пока Госдепартамент не берётся спрогнозировать будущее возможное решение комитета.