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Археология

Америка возвращается домой. Эфир в 18:05

Закат Pax Americana? Обсуждают историк Иван Курилла и политолог Нина Хрущева

Выводя американские войска из Афганистана, президент Байден заявил о "завершении эпохи крупных военных операций по переделке других стран". Означает ли это сворачивание глобальных обязательств США и завершение Pax Americana? Распался ли либеральный миропорядок, и кто придет на место США?

В беседе участвуют: Нина Хрущева, политолог, профессор Университета The New School в Нью-Йорке, и Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук. Эфир в 18:05.

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