Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Талибан" запретил продажу контрацептивов в крупнейших городах

Афганские власти запретили продажу противозачаточных средств в двух крупнейших городах страны - Кабуле и Мазари-Шарифе. Находящаяся у власти группировка "Талибан" считает контрацепцию частью заговора Запада по уменьшению мусульманского населения планеты.

Как пишет издание The Guardian, с начала февраля полиция талибов обходит аптеки и гинекологические кабинеты в крупных городах. Полицейские приказывают врачам и аптекарям избавиться от противозачаточных таблеток, внутриматочных спиралей и прочих средств контрацепции.

Медработники сообщают об угрозах в свой адрес, если они продолжат продавать противозачаточные средства. По их словам, талибы обвиняют и фармацевтов, и самих женщин, которые используют контрацептивы, в участии в "западном заговоре".

Минздрав Афганистана не издавал каких-либо распоряжений о запрете контрацепции и не комментирует ситуацию.

Согласно докладу международной правозащитной организации Human Rights Watch от 2021 года, большинство афганских женщин не имеют доступа к информации о контрацепции и планировании беременности. от 61 до 72 процентов женщин либо не знают о контрацепции, либо не могут её себе позволить из-за бедности.

Правозащитница Шабнам Насими подчёркивает, что в Коране не содержится запрета на контрацепцию. Напротив, мусульманское богословие одобряет для женщин "передышки" между беременностями, чтобы мать имела возможность дать хорошее воспитание уже родившимся детям.

Представитель "Талибана" в Кандагаре Уста Фаридун также заявил The Guardian, что не поддерживает полный запрет противозачаточных средств, и что законы шариата одобряют их использование в случаях, когда это необходимо для сохранения здоровья и жизни женщины.

  • После прихода к власти в августе 2021 года талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. В сентябре 2021 года они изменили правила для университетов: мужчины и женщины стали обязаны учиться раздельно. В январе 2023 года доступ приём женщин в государственные вузы был запрещён. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
  • Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG