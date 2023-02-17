"Талибан" запретил продажу контрацептивов в крупнейших городах

Афганские власти запретили продажу противозачаточных средств в двух крупнейших городах страны - Кабуле и Мазари-Шарифе. Находящаяся у власти группировка "Талибан" считает контрацепцию частью заговора Запада по уменьшению мусульманского населения планеты.

Как пишет издание The Guardian, с начала февраля полиция талибов обходит аптеки и гинекологические кабинеты в крупных городах. Полицейские приказывают врачам и аптекарям избавиться от противозачаточных таблеток, внутриматочных спиралей и прочих средств контрацепции.

Медработники сообщают об угрозах в свой адрес, если они продолжат продавать противозачаточные средства. По их словам, талибы обвиняют и фармацевтов, и самих женщин, которые используют контрацептивы, в участии в "западном заговоре".

Минздрав Афганистана не издавал каких-либо распоряжений о запрете контрацепции и не комментирует ситуацию.

Согласно докладу международной правозащитной организации Human Rights Watch от 2021 года, большинство афганских женщин не имеют доступа к информации о контрацепции и планировании беременности. от 61 до 72 процентов женщин либо не знают о контрацепции, либо не могут её себе позволить из-за бедности.

Правозащитница Шабнам Насими подчёркивает, что в Коране не содержится запрета на контрацепцию. Напротив, мусульманское богословие одобряет для женщин "передышки" между беременностями, чтобы мать имела возможность дать хорошее воспитание уже родившимся детям.

Представитель "Талибана" в Кандагаре Уста Фаридун также заявил The Guardian, что не поддерживает полный запрет противозачаточных средств, и что законы шариата одобряют их использование в случаях, когда это необходимо для сохранения здоровья и жизни женщины.