В Кабуле убита экс-депутат парламента Мурсал Набизада

В Кабуле в собственном доме убита бывшая депутат афганского парламента Мурсал Набизада. Она была застрелена неизвестными; погиб также её телохранитель.
Набизада была парламентарием с 2019 года по август 2021, когда к власти в Афганистане пришла группировка "Талибан". Она - одна из немногих женщин-политиков, не покинувших страну после переворота. Ей было 32 года.
Экс-депутат открыто высказывалась против законов, введённых талибами. Она критиковала запрет на образование для женщин и девочек и другие нарушения гражданских прав.
- После прихода к власти в 2021 году талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек и к высшему образованию для студенток, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
- Суды Афганистана обязаны руководствоваться законами шариата. В стране введены публичные казни и телесные наказания.
- Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.