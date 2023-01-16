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В Кабуле убита экс-депутат парламента Мурсал Набизада

Мурсал Набизада

В Кабуле в собственном доме убита бывшая депутат афганского парламента Мурсал Набизада. Она была застрелена неизвестными; погиб также её телохранитель.

Набизада была парламентарием с 2019 года по август 2021, когда к власти в Афганистане пришла группировка "Талибан". Она - одна из немногих женщин-политиков, не покинувших страну после переворота. Ей было 32 года.

Экс-депутат открыто высказывалась против законов, введённых талибами. Она критиковала запрет на образование для женщин и девочек и другие нарушения гражданских прав.

  • После прихода к власти в 2021 году талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек и к высшему образованию для студенток, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
  • Суды Афганистана обязаны руководствоваться законами шариата. В стране введены публичные казни и телесные наказания.
  • Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.

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