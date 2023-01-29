"Талибан" запретил женщинам доступ к вступительным экзаменам в вузы

Министерство образования Афганистана запретило частным университетам допускать девушек и женщин к вступительным экзаменам. В письме министерства указано, что за нарушение запрета вузы будут отвечать в суде.
В Афганистане насчитывается 40 государственных и 150 частных университетов. Ближайшие приёмные экзамены в афганских вузах должны пройти в конце февраля.
Ранее, в декабре 2022 года, в Афганистане был приостановлен доступ в университеты для уже зачисленных студенток. Также правительство "Талибана" запретило женщинам работать в неправительственных организациях - их в стране около 180. Из-за этого запрета ООН приостановила часть гуманитарных программ в стране. "Талибан" также закрыл девочкам доступ в старшие классы в большинстве школ.
Мировое сообщество резко осуждает нарушения прав женщин в Афганистане после прихода движения "Талибан" к государственной власти. Иностранные правительства, в том числе США, заявили, что "Талибану" необходимо изменить политику в отношении образования женщин, прежде чем страны смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации талибов. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал притеснение по половому признаку "преступлением против человечности".
- После прихода к власти в августе 2021 года талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. В сентябре 2021 года они изменили правила для университетов: мужчины и женщины стали обязаны учиться раздельно и приходить на занятия в соответствии со строгим дресс-кодом, который предполагает полное соблюдение традиций ислама в понимании талибов. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
- Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.
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