"Талибан" запретил женщинам доступ к вступительным экзаменам в вузы

Министерство образования Афганистана запретило частным университетам допускать девушек и женщин к вступительным экзаменам. В письме министерства указано, что за нарушение запрета вузы будут отвечать в суде.

В Афганистане насчитывается 40 государственных и 150 частных университетов. Ближайшие приёмные экзамены в афганских вузах должны пройти в конце февраля.

Ранее, в декабре 2022 года, в Афганистане был приостановлен доступ в университеты для уже зачисленных студенток. Также правительство "Талибана" запретило женщинам работать в неправительственных организациях - их в стране около 180. Из-за этого запрета ООН приостановила часть гуманитарных программ в стране. "Талибан" также закрыл девочкам доступ в старшие классы в большинстве школ.

Мировое сообщество резко осуждает нарушения прав женщин в Афганистане после прихода движения "Талибан" к государственной власти. Иностранные правительства, в том числе США, заявили, что "Талибану" необходимо изменить политику в отношении образования женщин, прежде чем страны смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации талибов. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал притеснение по половому признаку "преступлением против человечности".