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Талибы запретили врачам принимать женщин без сопровождения мужчин

Власти "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) в афганской провинции Газни запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их на каждый прием не сопровождает мужчина. Об этом сообщает издание Etilaatroz со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения.

Раньше женщины могли приходить в больницы в сопровождении родственниц. Однако комиссия талибов по руководству и найму посчитала, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается в больницу без ведома мужчин. От врачей потребовали не оказывать помощь таким пациенткам и не запускать их в больницы.

Источник издания сообщил, что запрет распространяется и в других провинциях Афганистана через так называемое Министерство исламского призыва и ориентации. Это ведомство, к примеру, в середине декабря постановило, что женщинам запрещено открывать лицо и любую часть тела. Жительницам Афганистана теперь позволено надевать только бурку, паранджу (полностью закрытое одеяние) или никаб (одеяние с прорезью для глаз) и только темных цветов.

  • Террористический режим коснулся преимущественно женщин, но не только. С момента прихода к власти "Талибана" в стране закрылось 43 процента СМИ, а 6400 журналистов и сотрудников потеряли работу. Уволены были 84% журналисток , ни одной из них больше нельзя появляться на телевидении. СМИ также было запрещено нанимать женщин на работу.
  • Талибы пришли к власти в Афганистане в начале августа 2021 года. Они признаны террористическим во многих странах мира, включая Россию.
  • Западные страны не признают власть радикального движения. Российские власти, не признавая её официально, регулярно проводят встречи с талибами в Москве.
  • В октябре Владимир Путин объявил, что Россия будет "двигаться" в сторону исключения "Талибана" из списка террористов, но, по его словам, в первую очередь это должен сделать Совет Безопасности ООН.
  • В ноябре госСМИ "Россия сегодня", генеральным директором которого является ведущий телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселёв, запретило своим сотрудникам называть "Талибан" запрещённой в России организацией. Вместо этого после упоминания "Талибана" журналисты агентства должны писать "организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность".

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