ТАСС: Кехман снят с поста директора МХАТ

Владимир Кехман приказом министра культуры России снят с поста директора театра МХАТ имени Горького. Об этом сообщило в понедельник агентство ТАСС. Оно опубликовало фото документа с подписью министра Ольги Любимовой.

В приказе говорится о том, что с Кехманом с 29 сентября прекращено действие трудового договора. Согласно документу, Кехман уволен в соответствии со статьёй 279 Трудового кодекса "Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора".

В июле стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении Кехмана уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра. Сообщалось и о другом уголовном деле - о получении взятки в особо крупном размере.

9 июля в МХАТ и у Кехмана прошли обыски, директора отпустили под подписку о невыезде. Ни следствие, ни сам Кехман при этом не комментировали дело.

Владимир Кехман - бизнесмен из Петербурга. В 2007 году он стал гендиректором Михайловского театра. Затем возглавлял Новосибирский оперный театр (там он снял с постановки оперу "Тангейзер", в которой усмотрели оскорбление чувств верующих), а в октябре 2021 возглавил МХАТ имени Горького. После прихода Кехмана в театр от работы там были отстранены лояльные нынешему российскому режиму предприниматель и продюсер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.



