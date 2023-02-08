Тайны забытой флешки. Кто пытал мирных жителей в Балаклее

В начале сентября 2022 года после долгой оккупации город Балаклея стал первым крупным населенным пунктом, освобожденным во время украинского контрнаступления в Харьковской области. Российские войска ушли, но остались страшные свидетельства местных жителей о пытках и флешка, которая позволила журналистам идентифицировать ответственных за убийства и издевательства над украинцами офицеров армии РФ.

"Били в район сердца"

"Все время [был] в мешке, но я под ногами видел. Дошли, сказали порог какой-то там есть, до здания довели", – житель Балаклеи Василий Максимович Серебряный вспоминает, как его вели в помещение для пыток. Даже с мешком на голове он хорошо запомнил дорогу от ворот своего дома до будущего места заключения. Серебряный считал шаги, пытаясь сориентироваться. Впервые после освобождения он вернулся и повторил свой путь со съемочной группой расследовательского проекта "Схемы" украинской службы Радио Свобода/Радио Свободная Европа.

"Это ступеньки. Ступеньки не считал, сколько раз прошли. Потом сказали еще три ступеньки, это я помню, металлические, я их видел", – рассказывает Василий Максимович.

Это происходило 12 августа. На тот момент Балаклея уже почти 5 месяцев находилась под российской оккупацией. В конце концов Серебряный узнал: здание, в которое его завели, – это райотдел полиции.

"Я прошел 5-6 шагов, длинный коридор, потом налево еще длинный коридор. В конце коридора – комната. Я не видел, но помню, что была комната, с левой стороны. Здесь меня посадили. Передо мной был с левой стороны, как оказалось, "следователь". Еще двое мужчин там были. Там лежал на полу какой-то мужчина и кричал, и я видел, как ему на шею ногой давили. Мне потом левой ногой наступили вот сюда, на эту сторону [лица]. У меня был мост, сломали мост, кровь побежала".

После этого Серебряного повели по коридорам райотдела дальше.

"Здесь я умывался, стоял, пока кровь не прекратилась. Мне в грубой форме сказали, матом: "Дед, будешь еще [умываться] – еще получишь". И повели меня в камеру. В камере было пять человек, и шестой я был. Я пять дней не кушал, потому что все было порезано, только воду пил". Через пять дней, говорит Серебряный, он уже не мог стоять на ногах.

Василий Максимович рассказывает, что передавал украинской армии данные о расположении российских войск, из-за чего, как он думает, его и задержали. А еще – из-за сына-военнослужащего, получившего в июле прошлого года государственную украинскую награду – медаль "Защитнику Отчизны".

"Им было известно обо всем, о сыне. Даже о его ранении, то есть кто-то последовательно сдавал нас, сдавал, сдавал", – говорит Серебряный. До войны он работал детским футбольным тренером, как он говорит сам, его знает "вся Балаклея". 16 августа российские военные решили "депортировать" его из города, сказав, что присутствие Серебряного в нем "негативно влияет на ителей Балаклеи".

Камеры для нарушителей в райотделе полиции – не единственное место в Балаклее, где россияне держали людей. Часть пленников бросили в подвал, расположенный в этом же здании – среди них был Геннадий Невёдров, воевавший в зоне АТО в Донбассе с 2014 по 2020 год.

"Ничего не объясняли – надели наручники, мешок и повезли", – рассказывает Невёдров. В холодном помещении подвала их было восемь, мужчины и женщины. Вставать, говорить, просить есть или пить можно было только с разрешения.

"Все зависело от охранника. Один был из Луганска, он говорил: "У меня выбор был небольшой: один автобус – в тюрьму, для тех, кто не хотел воевать, а второй – на войну против Украины". Другой здесь был – с позывным "Моряк" – тоже из Луганска. Я извиняюсь, но это натуральное быдло, которое в своей жизни ничего не достигло, а тут ему автомат дали. И еще медсестра – "Тигр" позывной у нее. У нее указка была. Если только что-то не так было, например, если мы говорили громче, чем надо, она заходила и начинала без разбора этой указкой избивать. Ладно бы еще мужчин, но и женщин тоже. Женщина, которая рядом со мной сидела, у нее губы от крови не успевали высыхать", – вспоминает Невёдров.

В какой-то момент у Невёдрова потребовали его награды.

"Говорят: "Где твои награды?". А я говорю: "Какие награды, ребята? Вы перепутали". Вставили мне такую пластину, как бы медицинскую, чтобы рот не закрывался. И говорят: "Ну что, надумал? Где твои медали?". Я говорю: "Да нет медалей". И этот ряд зубов пошел "гулять". Преимущественно били не по почкам, а в район сердца. Делали "ласточку", то есть одну руку поднимаешь, а другую тебе пристегивают наручниками – и "гасили" туда, где сердце", – вспоминает Геннадий.

Пребывание в холодных застенках подорвало здоровье Геннадия Невёдрова, страдавшего от астмы и сахарного диабета. Уже в процессе работы журналистов над этим материалом стало известно, что Невёдров скончался.

Забытая секретная флешка

Как говорит начальник управления СБУ в Харьковской области Александр Куц, он и его коллеги выявили более 20 мест, где российские военные удерживали и пытали мирных жителей. Большинство занимавшихся этим россиян идентифицировать пока не удалось. "Но мы понимаем, что в их числе были сотрудники ФСБ, Главного управления Генштаба и, к сожалению, наши бывшие сограждане – жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", – говорит Куц.

"Схемам" и русской службе Радио Свобода удалось установить подразделения российской армии, которые находились в Балаклее, а также идентифицировать отдельных лиц, которые могут быть причастны к пыткам мирных жителей. В их числе действительно оказались и сотрудники ФСБ.

Украинские правоохранительные органы и сейчас продолжают находить новые места дислокации военных в Балаклее. Одно из них было расположено в зданиях автобазы на окраине города.

"В этом штабе размещалось командование. Сотрудниками СБУ были изъяты документы. На столах до сих пор остались надписи: "группа боевого управления авиацией", "начальник службы радиолокационной борьбы", "командир". Этот штаб был уничтожен украинской артиллерией", – рассказывает сотрудник Харьковской областной прокуратуры. Судя по наклейкам на столах, в этом помещении располагалось и одно из подчиненных российскому командованию подразделений "ЛНР" – 202-й специальный полк.

"14 марта около шести часов вечера сюда зашла колонна российской армии. За все время оккупации Балаклеи здесь было три ротации: сначала были тувинцы, затем их заменили русские, а их – военные "ЛНР", – говорит директор автобазы Владимир Левочкин. – Там очень аккуратно были расставлены столы, каждый был подписан. Много служебной документации. Уровень такой, даже какие-то слухи ходили, что здесь один из российских генералов проводил совещания. Это был один из главных их штабов на этом направлении: у них стоял ксерокс, на котором они копировали наши карты, и на них в правом верхнем углу было написано "Генеральный штаб РФ, совершенно секретно", – рассказывает Левочкин.

В распоряжение "Схем" попала флешка, которую российские военные при бегстве оставили в одном из мест своей дислокации в Балаклее. Судя по ее содержанию, она принадлежала одному из заместителей командира балаклейской группировки войск по политической работе. На флешке – сотни различных документов. Внимание журналистов привлекли списки на представление российских военных к наградам. То, как командование описывает их "подвиги", на самом деле является доказательством преступного обращения с местными жителями.

Как выяснили "Схемы", одним из представленных к награде был 30-летний прапорщик Сергей Пашкеев из Сочи, начальник секретной части 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса армии РФ. "Лично обеспечил ведение секретного делопроизводства управления 11-го армейского корпуса и группировки войск "Балаклея". Во время артиллерийского обстрела командного пункта лично участвовал в эвакуации секретных документов, в результате чего не допустил потери носителей сведений, составляющих государственную тайну", – говорится о Пашкееве в справке, обнаруженной на потерянной российскими военными флешке.

Журналисты "Схем" дозвонились жене Пашкеева. Она подтвердила, что он был награжден медалью "За воинскую доблесть" и даже оформил соответствующую надбавку к зарплате.

"Работа с мирным населением"

Еще одним человеком, представленным к награде, оказался 46-летний полковник из Воронежа, заместитель командира по военно-политической работе 11-го армейского корпуса РФ Николай Климанов. В одном из апрельских списков представленных к награждению "Орденом мужества" о Климанове пишут: "С 25 марта в Балаклее, Савинцах и окрестных селах лично организовывал работу с мирным населением".

Что же скрывается за этой формулировкой? Ответ на этот вопрос можно найти в других найденных на флешке документах. Из них следует, что Климанов "лично организовывал взаимодействие с органами местного самоуправления и работу с местным населением по выявлению лиц, отрицательно настроенных к военнослужащим ВС РФ, что позволило своевременно оповещать подразделениям Росгвардии для предотвращения воздействий на подразделения ВС РФ".

Климанов служил в Кантемировской дивизии, затем преподавал в Московском высшем общевойсковом командном училище (еще один выходец из которого, полковник Сергей Сафонов, был героем расследования "Схем" и Радио Свобода об убийстве мирных жителей в Харьковской области при отступлении российской армии из Изюма).

Еще один представленный к награде военный, привлекший внимание журналистов, – 45-летний Владимир Ильич Чернев, командир стрелковой роты 202-го стрелкового полка, составленного из мобилизованных в "ЛНР" и приписанного к Южному военному округу ВС РФ.В украинских и российских базах данных есть только один человек с таким именем и датой рождения – он действительно родился в Луганской области и с 2018 года был советником главы самопровозглашенной республики.

Часть информации о Черневе удалось найти простым поиском в интернете. Вот Чернев открывает новую дорогу, а вот едет с "дружественным визитом" в непризнанную Южную Осетию. В 2019 году чиновник был арестован за взяточничество, но уже спустя два года снова был "в деле", поздравляя рабочих завода "ЛУГАМАШ" в статусе советника Леонида Пасечника, главы "ЛНР".

Согласно найденным журналистами документам, в мае 2022 года Чернев был представлен к награждению медалью "За боевые отличия" – якобы за то, что лично создал и повел группу бойцов на поиск "корректировщиков и диверсантов", что привело к "уничтожению" и "захвату в плен" бойцов "националистического батальона "Азов".

Это не единственная российская награда Владимира Чернева. Он так же был представлен к награждению медалью "За воинскую доблесть" высшей степени с денежным поощрением и такой формулировкой: "С марта 2022 в н.п. Балаклея, Борщевка и Вербовка лично организовывал взаимодействие с местным населением, по выявлению и задержанию лиц негативно настроенных к военнослужащим РФ и НМ ("народной милиции", – прим. РС) ЛНР".

Рассекреченные сотрудники ФСБ

Выжившие в российских застенках жители Балаклеи в разговорах с журналистами часто упоминают о сотрудниках ФСБ, которые там присутствовали. Они давали инструкции, проводили допросы и следили за тем, чтобы после ухода или бегства военных из мест дислокации не оставалось никаких следов, которые помогли бы их идентифицировать.

"Схемам" и Радио Свобода удалось поименно установить сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, действовавших в Балаклее.

В процессе изучения сотен документов на флешке журналисты "Схем" обратили внимание на то, что, кроме армейских командующих, наградные списки почти всегда подписывал еще один человек – прикомандированный сотрудник ФСБ.

В документах встречаются подписи нескольких таких людей, причем речь идет не только об электронных файлах, но и о физических копиях наградных листов, найденных в штабе российских войск в Балаклее.

Человек, подписавший документ на фото выше, оказался 36-летним Дмитрием Мелешенко – выпускником военного училища в Екатеринбурге. Сейчас Мелешенко зарегистрирован по адресу в Черняховске, где дислоцирована участвующая в войне против Украины 152-я ракетная гвардейская бригада. Как сообщал в сентябре 2022 года Генштаб ВСУ, при отступлении из Харьковской области эта бригада и другие подразделения Балтийского флота потеряли более 50% личного состава и 200 единиц техники.

Еще один идентифицированный "Схемами" сотрудник ФСБ из Балаклеи – Павел Каширский. Его фамилию и должность журналисты обнаружили под наградными списками танкистов 9-го мотострелкового полка Балтийского флота. Капитан Каширский представлен как старший оперуполномоченный сотрудник ФСБ России, в/ч 46443 – это войсковая часть управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области. Каширский пытался скрыть информацию о себе в различных базах данных, но журналистам удалось установить, что ему 30 лет, он родом из той же Калининградской области, где учился в Пограничном институте ФСБ. Фотографии Каширского удалось найти в аккаунте его супруги в социальной сети "ВКонтакте".

Как следует из документов на забытой российскими военными флешке, Павел Каширский лично организовал "привлечение должностных лиц администрации г. Балаклея к сотрудничеству с командованием группировки" и "в результате проведения контрразведывательных мероприятий установил 8 наводчиков и корректировщиков, 6 человек, пропагандирующих националистические идеи и агрессивно настроенных против военнослужащих ВС РФ, а также 12 пособников ВСУ, передававших данные о дислокации подразделений группировки "Балаклея". В ходе проведения специальных мероприятий их деятельность прекращена", – так описываются в файле достижения сотрудника ФСБ.

Эта информация подтверждается и данными из открытых источников. В начале оккупации Балаклеи городской голова Иван Столбовой заявлял, что не будет сотрудничать с Россией, но уже через несколько дней перешел на сторону оккупационных войск и начал агитировать своих заместителей присоединиться к нему. Сейчас в Украине его подозревают в госизмене, но еще в апреле 2022 года Столбовой бежал в Россию.

Связаться ни с кем из упомянутых выше сотрудников ФСБ журналистам "Схем" не удалось.

Командиры

Что представляла собой группировка войск "Балаклея" и кто ей командовал? Ответы на эти вопросы можно найти как в документах, брошенных при отступлении российскими военными, так и в открытых источниках.

Фактически группировка была неофициальным объединением разных подразделений российской армии и приданных им войсковых частей "ЛНР" и "ДНР". С начала оккупации города документы на награждение личного состава подписывал генерал-лейтенант Андрей Рузинский – официально он является командующим 11-м армейским корпусом сухопутных и береговых войск Балтийского флота.

Украина ввела санкции против Рузинского как участника российской агрессии в Донбассе еще в 2018 году. Главное управление разведки Украины называет его военным преступником и утверждает, что Рузинский лично причастен к расстрелу армянской семьи во время азербайджано-армянского конфликта.

Летом 2022 года командующий группировкой войск "Балаклея" сменился: вместо Рузинского эту должность занял Иван Попов, полковник, начальник Симферопольского гарнизона и штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ. До полномасштабной войны в Украине Попов участвовал в чеченских войнах и во вторжении в Грузию в 2008 году. Как сообщало агентство Reuters, после бегства российских войск из Харьковской области он был повышен до генерала.

Сейчас данные, обнаруженные журналистами на потерянной флешке, изучают следователи СБУ – в рамках уголовного производства по статьям 437 ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны") и 438 ("Нарушение законов и обычаев войны") Уголовного кодекса Украины.