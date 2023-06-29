Телеграм-блогеру дали 8 лет колонии – он обещал отказаться от интернета

Военный суд в Москве приговорил автор телеграм-канала "Настоящее преступление" Романа Ушакова к восьми годам колонии. Ранее он сообщал о пытках при задержании.

Ушакова признали виновным по статьям о фейках про российскую армию, о реабилитации нацизма, об оправдании терроризма и о возбуждении ненависти. Также ему запретили быть администратором интернет-ресурсов в течение трёх лет.

Дело против Ушакова возбудили из-за комментариев в телеграм-канале, в которых упоминались обстрелы Мариуполя и убийства мирных украинцев, а также содержались призывы к насилию в отношении Путина. Ушаков вёл телеграм-канал анонимно, сообщения сейчас удалены.

Ушакова задержали в декабре прошлого года. Он рассказывал суду, что при задержании его пытали током ради признательных показаний.

В своём последнем слове на заседании суда Ушаков раскаялся и попросил о снисхождении, заявив, "готов больше никогда не пользоваться интернетом". Он сказал, что своими сообщениями хотел только привлечь внимание к событиям. Также Ушаков отметил, что его образ в интернете отличается от реальных убеждений, а сообщения были написаны "с сарказмом и чёрным юмором".