Телеграм-каналы сообщили о роспуске Пригожиным "фабрики троллей"

Основатель ЧВК "Вагнер" и бизнесмен Евгений Пригожин распустил медиахолдинг "Патриот", так называемую фабрику троллей, куда входили издания РИА ФАН, "Народные новости" и другие. Об этом среди прочих сообщают источники телеграм-каналов "Ротонда" и Mash. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Редакция издания "Невские новости", входящее в "Патриот", сообщила о прекращении своего существования и попрощалась с читателями.

В свою очередь издание "Коммерсантъ" пишет, что медиа, связанные с Пригожиным, заблокировал Роскомнадзор. Причины блокировки не уточняются.

Вчера источники The Bell сообщили, что у "Патриота" может смениться владелец. На момент начала мятежа Пригожина его медиаактивами управлял Илья Горбунов – бывший сотрудник РИА "Новости" и "Комсомольской правды" в Петербурге.

Три источника The Bell, сотрудничающих с компаниями Пригожина, считают наиболее вероятным новым владельцем холдинга "Патриот" "Национальную Медиа Группу" Юрия Ковальчука, но самом факте переговоров собеседникам издания неизвестно.

После начала мятежа в прошлые выходные большинство работников медиахолдинга "Патриот" в Петербурге, чей попечительский совет возглавлял Пригожин, не вышли на работу. Тогда же в здании холдинга прошел обыск, сотрудники правоохранительных органов изъяли серверы и увезли их.

О появлении "фабрики троллей", связанной с Евгением Пригожиным, стало известно в 2019 году. Тогда бизнесмен возглавил попечительский совет медиагруппы.