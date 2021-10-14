Телеканал "Дождь" обвинили в нарушении закона об "иноагентах"

Роскомнадзор обвинил телеканал "Дождь" (признан российскими властями СМИ-"иноагентом") в распространении материалов "иноагентов" без маркировки. Ведомство вызвало для составления протоколов гендиректора телеканала Наталью Синдееву и главреда сайта Владимира Моторина.

В уведомлении Роскомнадзора говорится, что нарушения законодательства выявлены в публикации от 29 июня. В материале на сайте "Дождя" упоминались одна из структур оппозиционера Алексея Навального и издание "Проект". В июле оно было признано российскими властями нежелательной организацией и прекратило своё существование.

В чём именно выражается нарушение законодательства в документе Роскомнадзора не сообщается, передаёт "Дождь". Телеканалу грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

С 2021 года в российский реестр "иноагентов" были включены около 30 российских журналистов из разных изданий. На данный момент в списке 85 человек и организаций.