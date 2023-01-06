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Телеканал "Дождь" оспорит лишение лицензии на вещание в Латвии

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко

Телеканал "Дождь" намерен оспорить решение латвийского регулятора об отзыве у него лицензии на вещание. Об этом главный редактор канала Тихон Дзядко сообщил информационному агентству LETA. Лицензия, выданная Национальным советом по электронным СМИ Латвии в июне 2022 года, была аннулирована в декабре.

Отзыву у "Дождя" лицензии предшествовали несколько официальных предупреждений за нарушение правил вещания: телеканал, зарегистрированный в Риге, не дублировал свои передачи субтитрами на латышском языке; также в его эфире появилась географическая карта, на которой аннексированный Крым был отмечен как российская территория. За эту ошибку на канал был наложен штраф в размере 10 тыс. евро.

1 декабря телеведущий Алексей Коростелёв в прямом эфире призвал зрителей присылать информацию о плохом обращении с российскими мобилизованными, призванными на войну в Украине, чтобы огласка могла "помочь военнослужащим". Это вызвало бурную реакцию в Латвии, которая, как и другие страны Евросоюза, в конфликте России и Украины занимает сторону Украины. Служба безопасности Латвии начала расследование по подозрению, что "Дождь" оказывает помощь российской армии.

Телеканал "Дождь" разорвал контракт с Коростелёвым; прозвучавшие в эфире слова и сам ведущий, и руководство канала призали непростительной оговоркой. 8 декабря национальный регулятор аннулировал лицензию "Дождя" на кабельное вещание. Канал продолжает вещание в интернете.

Тихон Дзядко добавил, что "Дождь" намерен обжаловать также решение о штрафе в четыре тысячи евро за отсутствие перевода на латышский. Наложенный на канал штраф в 10 тыс. евро за показ карты с "российским" Крымом "Дождь" оплатил.

  • Телеканал "Дождь" начал вещание из Москвы в 2008 году. В 2014 году после опроса о блокаде Ленинграда большинство спутниковых и кабельных операторов убрали канал из своих списков. В 2021 году "Дождь" внесли в перечень "иностранных агентов".
  • В 2022 году, вскоре после вторжения России в Украину, российские власти заблокировали "Дождь". Как и многие другие независимые СМИ, он был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что телеканал получил лицензию на вещание в Латвии.
  • После начала войны в Латвию переехали более двухсот российских журналистов и больше двадцати изданий. Служба госбезопасности Латвии выражала обеспокоенность в связи с переездом российских СМИ. Их работа, как утверждали в спецслужбе, может угрожать безопасности латвийского информационного пространства и нести риски, связанные с работой российской разведки.

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