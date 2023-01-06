Телеканал "Дождь" оспорит лишение лицензии на вещание в Латвии

Телеканал "Дождь" намерен оспорить решение латвийского регулятора об отзыве у него лицензии на вещание. Об этом главный редактор канала Тихон Дзядко сообщил информационному агентству LETA. Лицензия, выданная Национальным советом по электронным СМИ Латвии в июне 2022 года, была аннулирована в декабре.

Отзыву у "Дождя" лицензии предшествовали несколько официальных предупреждений за нарушение правил вещания: телеканал, зарегистрированный в Риге, не дублировал свои передачи субтитрами на латышском языке; также в его эфире появилась географическая карта, на которой аннексированный Крым был отмечен как российская территория. За эту ошибку на канал был наложен штраф в размере 10 тыс. евро.

1 декабря телеведущий Алексей Коростелёв в прямом эфире призвал зрителей присылать информацию о плохом обращении с российскими мобилизованными, призванными на войну в Украине, чтобы огласка могла "помочь военнослужащим". Это вызвало бурную реакцию в Латвии, которая, как и другие страны Евросоюза, в конфликте России и Украины занимает сторону Украины. Служба безопасности Латвии начала расследование по подозрению, что "Дождь" оказывает помощь российской армии.

Телеканал "Дождь" разорвал контракт с Коростелёвым; прозвучавшие в эфире слова и сам ведущий, и руководство канала призали непростительной оговоркой. 8 декабря национальный регулятор аннулировал лицензию "Дождя" на кабельное вещание. Канал продолжает вещание в интернете.

Тихон Дзядко добавил, что "Дождь" намерен обжаловать также решение о штрафе в четыре тысячи евро за отсутствие перевода на латышский. Наложенный на канал штраф в 10 тыс. евро за показ карты с "российским" Крымом "Дождь" оплатил.