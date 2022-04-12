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Зеленский опубликовал фото "кума Путина" Медведчука в наручниках

Виктор Медведчук

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём телеграм-канале фотографию пророссийского политика Виктора Медведчука в наручниках.

Как написал Зеленский, спецоперацию по задержанию провела Служба безопасности Украины, и в ближайшее время появятся подробности.

На фото Виктор Медведчук одет в украинскую военную форму. Когда оно было сделано и где - неясно.

Медведчук, которого СМИ называют "кумом Путина", находился в Украине под домашним арестом и бежал из-под него в первый день российского вторжения 24 февраля.

В октябре прошлого года его обвинили в госизмене. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014–2015 годах. Аналогичные обвинения получил бывший президент Пётр Порошенко.

  • Ранее Медведчук возглавлял "Оппозиционную платформу – За жизнь!" – крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

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