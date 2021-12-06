Кремль был недоволен тем, что аудитория социальной сети "Вконтакте" стагнирует на фоне роста аудитории западных соцсетей в России. Бывший владелец контролирующего соцсеть холдинга VK не хотел в неё вкладываться, но это противоречие "угнетало" его с точки зрения ответственности перед государством. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров о продаже Алишером Усмановым VK "Согазу".

VK – одна из крупнейших интернет-компаний в России, до октября она называлась Mail.ru Group. На днях она сменила владельца. 36 процентов акций компании, контролирующей холдинг, были проданы Сбербанком Газпромбанку за 12,8 миллиарда рублей. 2 декабря о продаже контролирующей доли в компании "Согазу" сообщил холдинг USM Усманова, сумма сделки не раскрывалась.

С новыми владельцами на российском интернет-рынке впервые в его истории появляется по-настоящему сильный игрок, полностью подконтрольный государству, отмечает The Bell. При этом компании, в которых VK владеет долями, теперь переживают, что новые акционеры могут повлиять на их планы выхода за рубеж или получения инвестиций. Крупнейший акционер "Согаза", близкий друг Владимира Путина Юрий Ковальчук с 2014 года находится под санкциями США.

Газпромбанк в пятницу объявил, что передаст свой пакет в капитал подконтрольного ему холдинга "Газпром-медиа". "Согаз" — единственный публичный акционер конкурирующего медиахолдинга — "Национальной Медиа Группы". Её председателем совета директоров с 2014 года является гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называли близкой знакомой Путина.

Анонимный источник, знакомый с ходом переговоров о смене собственников VK, предположил в разговоре с The Bell, что "двоевластие" "Газпром-медиа" и "Согаза" может объясняться желанием обойти возможные санкции против холдинга. Схема сделки, при которой оба собственника контролируют по 45 процентов акций, позволяет обойти правило Минфина США, согласно которому под санкции могут попасть любые активы, в которых подсанкционному лицу принадлежит не меньше 50 процентов акций.