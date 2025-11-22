The Guardian: военные США во главе с Дрисколлом посетят Москву

Группа американских генералов во главе с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом, вероятно, в ближайшее время посетит Москву для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа, пишет The Guardian со ссылкой на источники. Издание отмечает, что визит может состояться в конце следующей недели, но детали поездки не раскрываются.

По данным The Guardian, Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем по Украине. Издание не уточняет, должен ли он заменить нынешнего спецпредставителя Кита Келлога, который, по сообщениям, намеревался покинуть свой пост в январе 2026 года, или же они будут работать параллельно.

Дрисколл – друг и одноклассник вице-президента Джей Ди Вэнса, возглавляет министерство армии с февраля 2025 года. Дрисколл имеет военный опыт, а до прихода в администрацию США работал в инвестиционной компании.

20 ноября делегация под руководством Дрисколла представила в Киеве мирный план США президенту Украины Владимиру Зеленскому. После встречи Зеленский заявил, что Киев готов начать работу над соглашением на базе американского плана.

Financial Times пишет, что делегация США 21 ноября встретилась в Киеве с европейскими чиновниками. Переговоры, по словам источников издания, прошли в напряжённой атмосфере. Дрисколл заявил, что "оптимистично настроен и считает, что сейчас настало время для мира", но подчеркнул, что США не намерены проявлять гибкость, утверждают собеседники издания.

Некоторые европейские дипломаты считают, что Вашингтон использует ослабленную позицию Зеленского на фоне коррупционных скандалов, чтобы ускорить подписание соглашения, говорится в публикации.

Официального подтверждения этим сообщениям нет.

После представления плана США, по данным западных СМИ, европейские союзники Киева начали проработку альтернативной инициативы. Европейский подход предполагает переговоры на основе текущей линии соприкосновения, тогда как план США предусматривает территориальные уступки со стороны Украины. На них настаивает Москва. Зеленский заявлял, что Украина не собирается дарить свои территории.