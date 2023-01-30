The Moscow Times: Третьяковку проверяют на традиционные ценности

Один из главных музеев России, Третьяковская галерея в Москве, получил от Министерства культуры письмо с требованием отчитаться "по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок галереи в соответствие с духовно-нравственными ценностями". Об этом сообщает The Moscow Times; копия письма есть в распоряжении редакции.

Письмо подписано заместителем департамента музеев и внешних связей Минкульта Наталией Чечель. Музею предписано дать ответ до 6 февраля.

Поводом для проверки стала жалоба в Минкульт посетителя музея Сергея Шадрина. Шадрин считает, что экспозиция Третьяковки противоречит государственной политике "по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", изложенной в указе президента России от 9 ноября 2022 года.

Зритель нашёл в залах музея произведения, по его мнению, "имеющие признаки деструктивной идеологии", которые заставили его испытать негативные чувства. К таковым он отнёс ряд произведений художников второй половины ХХ века, в которых есть сцены похорон, "запойного алкоголизма" и "волюнтаристские интерпретации".

В частности, он упоминает полиптих "Тайная вечеря" из 13 частей, подчёркивая, что не смог понять, кто на этих картинах является Иудой, - предположительно, речь идёт о цикле "Тайная вечеря" известной российской художницы Натальи Нестеровой, - и статую "Пьета" (оплакивание Христа) скульптора Александра Бурганова, которую считает "дьявольской интерпретацией" библейского сюжета из-за непропорциональных форм фигуры Богородицы.

Сотрудник Третьяковской галереи, пожелавший остаться анонимным, прокомментировал ситуацию журналистам The Moscow Times: "Мы имеем дело с типичным советским способом борьбы с неугодным искусством, - якобы письмом из народа, которому дается официальный ход".