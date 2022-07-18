The Insider: Игорь Стрелков (Гиркин) использовал паспорт на вымышленное имя

Бывший министр обороны так называемой "ДНР" Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин) по меньшей мере с ноября 2014 года по февраль 2016 года пользовался паспортом на вымышленное имя. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.
Журналисты выяснили это, изучив авиаперелёты Стрелкова и его жены. Например, в декабре 2014 года супруги летели вместе из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Жена Стрелкова – уроженка Донбасса Мирослава Регинская – бронировала билеты вместе с неким Сергеем Руновым, родившимся 12 мая 1970 года. Рунов - фамилия деда Стрелкова по материнской линии. Согласно расследованию, человека с таким ФИО и датой рождения не существует.
Паспорт на это имя мог быть выдан ФСБ, делают выводы авторы. Они обнаружили в авиабазе ещё шесть поддельных российских внутренних паспортов из той же серии, некоторых из этих личностей The Insider и Bellingcat идентифицировали как сотрудников ФСБ.
Среди них – Артём Виноградов, который в марте 2015 года летел вместе с неким Михаилом Степановым (настоящая фамилия Швец), человеком, которого расследователи считают причастным к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Паспорт "прикрытия" той же серии авторы обнаружили и у бывшего главы так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого. Он, как и Стрелков, летал по нему вместе с женой Ларисой Плотницкой (которая, как сообщается, скончалась в 2020 году).
Игорь Стрелков заявил The Insider, что не комментирует наличие у него паспорта прикрытия, а его жена Мирослава Регинская, выслушав вопрос журналистов, бросила трубку.
- Во время своей первой пресс-конференции на Донбассе Стрелков заявлял, что до 31 марта 2013 года был полковником ФСБ, после чего его "отчислили из части". После возвращения с Донбасса Стрелков часто критиковал ход военной операции в Украине и лично бывшего помощника президента России Владислава Суркова.
- 15 июля Генпрокуратура РФ объявила "нежелательной" работу Bellingcat и The Insider, заявив, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ
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