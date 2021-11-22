Тихое убийство. Александр Подрабинек – об играх с вакциной

Чиновники российского здравоохранения уверяют, что заболеваемость ковидом падает. Они же сообщают, что смертность при этом растёт. Повсеместно вводятся QR-пропуска, а медиков предполагается премировать за каждого ими вакцинированного. Однако только мерами административного характера проблему не решить, а ничего другого российская власть делать не умеет.



Авторитарный режим выглядит успешным, пока ему удается решать проблемы, которые он сам же и создает. Как только он сталкивается с проблемами нерукотворными, так сразу обнаруживается его беспомощность, неспособность справиться с серьезными вызовами. Одна из последних и самых ярких иллюстраций несостоятельности российского авторитаризма – малоэффективное противодействие пандемии коронавирусной инфекции. К счастью, как только весной прошлого года пандемия докатилась до России, у Кремля хватило ума отказаться от традиционного механизма централизованного решения проблем и предоставить регионам возможность самостоятельно предпринимать нужные противоэпидемические меры. Кажется, в Москве вдруг поняли, что из центра с этим кризисом не справиться, и они поспешили переложить ответственность на региональные власти.

Борьба с пандемией в России поначалу мало чем отличалась от противостояния ковиду в других странах. Предпринимаемые меры были то избыточны, то недостаточны. Пока о болезни было мало что известно, такое шараханье из стороны в сторону казалось объяснимым. Однако уже в первую волну пандемии Россия отличалась от большинства других стран одной особенностью: отсутствием достоверной медицинской статистики. Показатели заболеваемости и смертности и в других странах высчитывались по-разному: где-то сопутствующие заболевания считались причиной смерти от ковида, где-то нет. Статистика строилась на разных основаниях, но она была достоверной в том смысле, что сознательно не искажалась.

В России практически с самого начала пандемии даже врачи начали подозревать подтасовки в сводках о заболеваемости и смертности. Ковидная статистика сознательно, как я полагаю, занижалась. Объяснение лежало на поверхности: в авторитарных режимах подчиненные не должны выглядеть в глазах начальства беспомощными, а тем более – с треском проигравшими. Федеральная власть была этим довольна, очень нужен был очередной повод гордиться успехами. В духе "потемкинских деревень" отчеты о борьбе с ковидом всячески приукрашались.

Эта пагубная практика расширилась, когда во всем мире началась гонка по синтезу вакцины. Подстегиваемое амбициями Кремля и Владимира Путина, 11 августа 2020 года Министерство здравоохранения поспешило зарегистрировать вакцину "Гам-КОВИД-Вак", получившую впоследствии название "Спутник V". При этом из трех необходимых фаз клинических испытаний вакцина прошла только первые две. В западном мире никто такого позволить себе не мог, это было бы по меньшей мере непрофессионально. Однако, по мнению российского руководства, Россия, очевидно, должна быть во всем первой – это дело чести великой державы, даже если придётся схитрить.

Поспешность с регистрацией вакцины напоминает такую же поспешность в начале космической гонки. В США планы первого космического полета ни от кого не скрывались. В СССР всё связанное с первым полетом в космос было государственной тайной. НАСА в феврале 1961 года объявила, что первым в космос полетит Алан Шепард. В СССР имени Юрия Гагарина никто не знал до его благополучного возвращения на Землю. В США первый полёт в космос планировался на 24 марта 1961 года, но потом был перенесен на 5 мая. В СССР постарались обогнать американцев и отправили Гагарина в космос 12 апреля, а Шепард, как и было запланировано, полетел 5 мая. В СССР за полётом Гагарина следили только специалисты, от граждан страны полёт держали в тайне. В США прямую трансляцию с космодрома на мысе Канаверал смотрели более 70 миллионов американцев.

Американская открытость, была, конечно намного привлекательнее советской секретности, но в результате Советский Союз получил пропагандистский козырь, который позволил ему утверждать, что обогнать США в освоении космоса оказалось возможным только благодаря превосходству социализма над капитализмом.

Отечественные потребители привыкли к показухе и родной российской власти не верят

Нечто подобное, вероятно, задумали провернуть и с вакциной от коронавируса. Предприняли всё возможное, вплоть до подтасовок, чтобы объявить первыми. Объявили. Что дальше? Это ведь не космическая гонка, где захотел – полетел, не захотел – отложил полёт. Вакцина должна работать, а для этого, помимо хороших биохимических свойств, она должна иметь репутацию надежного и безопасного препарата. Вот именно с репутацией возникли проблемы: ни ВОЗ, ни Евросоюз зарегистрировать вакцину не могут, потому что, насколько я понимаю, нет достоверных данных о третьей фазе клинических испытаний.

Дело однако не только в формальном признании российских вакцин во всем мире. Скорее всего, "Спутник V" не такая уж плохая вакцина. Её профилактический эффект очевиден, хотя, может быть, и не настолько велик, как о том говорят российские медицинские чиновники. Но дело теперь уже не в том, насколько она хороша, а в том, насколько ей доверяют отечественные потребители. А отечественные потребители привыкли к показухе и родной российской власти не верят. Переубедить их, даже имея веские аргументы, трудно. А уж какие тут веские аргументы, когда и ВОЗ с Евросоюзом "Спутник V" не признают!

Российская власть пожинает плоды своей недальновидности и тщеславного желания быть "впереди планеты всей". Мнимое первенство обернулось провалом: в стране, согласно официальным данным, вакцинировано лишь 36% населения (хотя Путин считает, что привиты уже 50 миллионов человек), недоверие к отечественной вакцине накладывается на и без того внушительное общемировое движение антиваксеров. Результат в России катастрофический: 35-40 тысяч новых заболевших ежедневно, больше тысячи умерших от ковида каждый день. Кампания вакцинации практически провалена, а коллективный иммунитет достигается в основном за счет приобретенного иммунитета переболевшими.

Ситуация тяжелая, но не безвыходная. Массовый отказ вакцинироваться отечественными препаратами можно было бы компенсировать возможностью привиться признанными во всем мире вакцинами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca. В России наверняка очень многие согласились бы на прививку этими препаратами. Но тут российская власть упёрлась твёрдо и по-детски: мы разрешим применять у нас вашу вакцину, только если вы разрешите у себя применять нашу. Как будто речь идёт не жизни людей, а о взаимном признании символов власти!

Такая игра глупых амбиций и нёуемного тщеславия не может быть объяснена никакими разумными аргументами. Да никто и не старается ничего объяснить! Повторяется только одна мантра: "на взаимной основе". В Кремле нашли наконец национальную идею, она называется "Наш зеркальный ответ Западу". И пусть вымрет хоть половина России, гордые кремлевские державники не отступят ни на шаг: признайте, что мы не хуже вас делаем вакцины, тогда мы согласимся дать нашим гражданам шанс на спасение. Если когда-нибудь дело дойдет до Гааги, то запрет на использование в России западных вакцин можно будет квалифицировать как преступное бездействие, повлекшее за собой массовую гибель населения. Тихое убийство, растянутое во времени и творящееся у нас на глазах.

Александр Подрабинек – правозащитник и журналист



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