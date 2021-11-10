В России очередной максимум суточной смертности от COVID-19

В России за последние сутки умерли 1 239 пациентов с COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. Выявили, по информации оперативного штаба, 38 058 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Общее число инфицированных в России, включая аннексированный Крым, приближается к 9 миллионам, умерли, по официальным данным, более 250 тысяч заболевших.

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Росстат с апреля прошлого года по сентябрь текущего насчитал более 460 тысяч летальных исходов, связанных с COVID-19.Так называемая избыточная смертность за время пандемии, по оценкам демографов, уже приближается к одному миллиону.



Резкий рост заболеваемости COVID-19 отмечается во многих странах, однако в России, существенно растёт и число умерших. Власти объясняют это крайне низкими темпами вакцинации и распространением штамма дельта.

Как сообщил сегодня на заседании комитета Госдумы министр здравоохранения России Михаил Мурашко, нынешняя волна коронавирусной инфекции в стране распространяется стремительнее предыдущих. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее. По его словам, сейчас в больницах с диагнозом COVID-19 лечатся 258 тысяч пациентов, из них в тяжелом состоянии — 30 тысяч, а 7 тысяч находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ. При этом, как отметил Мурашко, ни одного вакцинированного в реанимации он не видел.

По его данным, на сегодняшний день 62 миллиона человек или 53 процента взрослого населения России привито первым компонентом вакцины от COVID-19, а четыре с половиной миллиона россиян уже прошли повторную вакцинацию. Количество заболевших после вакцинации не превышает 3–4 процента, добавил министр.

Директор Центра имени Гамалеи, разработчика российской вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург считает, что вакцинация от COVID-19 должна стать обязательной, а для этого необходимо включить её в национальный календарь прививок.

Законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок был одобрен Госдумой в первом чтении 8 июня. Документ должны были рассматривать во втором чтении 15 июня, но он был снят с повестки, с тех пор депутаты к нему не возвращались.