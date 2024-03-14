Тинькофф Банк планирует объединение со структурами Росбанка

Совет директоров Тинькофф Банка предложит акционерам рассмотреть планы интеграции в его структуру Росбанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление председателя совета директоров Алексея Малиновского. И Тинькофф Банк, и Росбанк сейчас принадлежат одному владельцу - юрлицам миллиардера Владимира Потанина.

Для рассмотрения планов интеграции будет созвано внеочередное собрание акционеров. Они должны будут проголосовать за вхождение Росбанка в группу ТКС Холдинг, владеющую Тинькофф Банком.

Малиновский заявил, что объединение значительно усилит позиции группы на финансовом рынке. Она войдёт в топ-5 российских кредитных институтов как по балансу средств населения, так и по размеру кредитного портфеля и общему капиталу.

ТАСС сообщает, что при интеграции два банка могут создать банковскую группу, при этом каждый из них сохранит свои лицензию и название.