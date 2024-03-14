Тинькофф Банк планирует объединение со структурами Росбанка

Совет директоров Тинькофф Банка предложит акционерам рассмотреть планы интеграции в его структуру Росбанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление председателя совета директоров Алексея Малиновского. И Тинькофф Банк, и Росбанк сейчас принадлежат одному владельцу - юрлицам миллиардера Владимира Потанина.
Для рассмотрения планов интеграции будет созвано внеочередное собрание акционеров. Они должны будут проголосовать за вхождение Росбанка в группу ТКС Холдинг, владеющую Тинькофф Банком.
Малиновский заявил, что объединение значительно усилит позиции группы на финансовом рынке. Она войдёт в топ-5 российских кредитных институтов как по балансу средств населения, так и по размеру кредитного портфеля и общему капиталу.
ТАСС сообщает, что при интеграции два банка могут создать банковскую группу, при этом каждый из них сохранит свои лицензию и название.
- Тинькофф Банк был основан в 2007 году предпринимателем Олегом Тиньковым и стал одним из самых успешных банков в России. В 2020 году Олег Тиньков оставил пост генерального директора банка, в 2021-м продал свои российские активы. В феврале 2022 года осудил военное вторжение России в Украину и сообщил, что отказался от российского гражданства. В январе 2024 года Минюст объявил Тинькова так называемым иностранным агентом.
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