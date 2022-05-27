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Тинькофф Банк приостановит открытие вкладов в валюте

С 28 мая Тинькофф Банк временно лишит клиентов возможности открывать валютные вклады, сообщается в телеграм-канале банка.

Также будет невозможно продлить уже открытые вклады. "Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали", – говорится в сообщении банка.

  • 2 мая основатель Тинькофф Банка бизнесмен Олег Тиньков в интервью The New York Times заявил, что его вынудили продать свою долю в банке после антивоенного высказывания. Сам банк после высказывания Тинькова сообщил о проведении ребрендинга: это означает, что из названия исчезнет имя основателя банка.

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