Тинькофф Банк приостановит открытие вкладов в валюте

С 28 мая Тинькофф Банк временно лишит клиентов возможности открывать валютные вклады, сообщается в телеграм-канале банка.

Также будет невозможно продлить уже открытые вклады. "Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали", – говорится в сообщении банка.