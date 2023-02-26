"Тинькофф Инвестиции" приостановит торговлю бумагами из-за санкций

Сервис "Тинькофф Инвестиции" временно приостановит торговлю иностранными ценными бумагами и торги клиентов на бирже евро из-за санкций ЕС. Об этом сообщила пресс-служба брокера. Решение принято с целью защиты активов клиентов от потенциальных рисков.

В течение трёх недель "Тинькофф Инвестиции" обещает перезапустить торги. В субботу, 25 февраля брокер сообщил о переводе активов в другую компанию.

Торги евро приостановят в понедельник, 27 февраля. Валюта исключена из перечня ликвидных инструментов. Выводы в евро будут доступны.

Санкции в отношении "Тинькофф Банка", а также Альфа-банка и Росбанка были введены 25 февраля в рамках десятого пакета санкций Евросоюза в ответ на вооружённое нападение России на Украину. Ограничения предполагают заморозку активов кредитных организаций на территории ЕС, запрет на сделки с этими банками, а также их отключение от SWIFT.

"Тинькофф" до сих пор ни в какие санкционные списки не попадал.