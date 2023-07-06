В Новосибирске активистке назначили исправительные работы за "фейки"

В Новосибирске суд назначил девять месяцев исправительных работ активистке и члену "Альянса учителей" Ирине Толмачевой по делу о "фейках" о российской армии. Об этом сообщает RusNews. Дело стало первым в России, когда гражданина преследуют по такой статье из-за комментария в социальной сети.

По словам Толмачевой, в комментарии "не было вражды или выражения ненависти к полиции или армии". В нем содержались "рассуждения о ситуации в Украине и ее влиянии на численность силовиков".

Сотрудники полиции пришли к активистке 25 марта 2022 года. Они выломали дверь, а Ирину Толмачеву уложили лицом в пол. Её предоставили адвоката по назначению, который посоветовал написать опровержение на своей странице и извиниться перед российским государством.

На суде Толмачева заявила, что из-за событий в Украине общество и активисты находятся под давлением, что могло повлиять на ее активность в социальных сетях. При этом активистка отметила, что она не поменяла мнения насчет "спецоперации в Украине" и не считает себя виновной, пишет Сибирь.Реалии.