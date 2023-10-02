Топ-50 иностранных компаний на рынке РФ обновился из-за войны

Из-за российского вторжения в Украину список 50 крупнейших иностранных компаний на рынке России обновился почти наполовину и серьёзно "обеднел". Традиционный рейтинг представил Forbes.

Лидером по выручке в 2022 году стала французская сеть товаров для дома "Леруа Мерлен". Она заработала почти 593 миллиарда рублей – на 16% больше, чем годом ранее. В марте 2023 года "Леруа Мерлен" заявила, что передаст российский бизнес местному менеджменту.

По итогам первого военного года из рейтинга выбыли 22 компании – из-за продажи, приостановки или закрытия бизнеса в России, а их место заняли новые участники – прежде всего из Китая, Турции и Беларуси, отмечает Forbes.

Так, в списке нет прошлогоднего лидера – немецкой Volkswagen Group, других автопроизводителей – французской Renault и японской Toyota, производителей электроники – американской Apple и южнокорейской Samsung. Они покинули рынок России в ответ на её вторжение в Украину.

По итогам 2021 года все эти компании входили в десятку крупнейших. С их уходом в топ прошли менее успешные компании. Совокупная выручка десяти лидеров 2022 года составляет на 20% меньше, чем лидеров предыдущего года.

Если в 2021 году топ-10 замыкала французская сеть гипермаркетов "Ашан" с выручкой 278,8 миллиарда рублей, то в следующем – китайский автопроизводитель Chery с выручкой 147,5 миллиардов рублей. В рейтинге 2021 года его не было вообще.