"Война всегда убыточна". В российских регионах возник беспрецедентный бюджетный дефицит

Согласно данным Федерального казначейства РФ, по итогам первого полугодия 2025 года в 67 российских регионах возник серьезный дефицит бюджета. В Иркутской области он составил 24,6%, в Вологодской - 25%, в Мурманской - 28%, в Коми - 30%, в Архангельской - 31%, в Кемеровской - 34%. Эксперты предупреждают, что к концу года ситуация может еще ухудшиться.

Текст: проект "Окно"

По итогам первых семи месяцев 2025 года расходы российского бюджета в целом превысили доходы почти на 5 трлн рублей. Ожидается, что рост ВВП будет ниже заложенного в бюджете. Это значит, что дефицит региональных бюджетов возрастет, причем хуже всего придется регионам, чья экономика сильнее пострадала от санкций и больше зависела от экспорта.

Доходы регионов год к году выросли лишь на 3,2%, до 11,496 трлн рублей, а в реальном выражении (с учетом инфляции) – и вовсе сократились. Расходы увеличились на 16%, до 11,894 трлн рублей. В прошлом году первое полугодие регионы завершили с профицитом на 855,8 млрд рублей. В этом же году они скатились в дефицит уже в первом квартале. "Никогда не было дефицитов в таком объеме", – говорит экономист Наталья Зубаревич.

Из этого текста вы узнаете:

Как в России снизился ввод жилья и какой российский регион стал в этом смысле "рекордсменом"

Какие отрасли промышленности стали самыми убыточными в Петербурге

В каком единственном городе страны продолжают расти доходы населения

Почему выплаты контрактникам и "гробовые" перестали быть драйвером экономики в регионах

Что происходит с бюджетами нефте-газовых регионов





"Спрос на жилье сокращается"

Важным индикатором состояния экономики традиционно считается строительная область. Существенная часть регионов – 44 субъекта – столкнулись со спадом в строительстве: в Бурятии, Мурманской, Магаданской и Костромской областях он стал двукратным (около 50%), а в Калмыкии объемы стройки рухнули более чем в 8 раз (-87,7%). Среди причин – рост производственных издержек, высокие процентные ставки и падение спроса на жилье, отмечают в "Мониторинге социально-экономического положения" регионов аналитики "Эксперт РА".

– В условиях падения объемов строительства это логично. Слишком быстро растут затраты, – говорит директор СРО А "Объединение строителей СПб", председатель Экспертного совета Ассоциации "Национальное объединение строителей" по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере Алексей Белоусов. – Причины роста затрат очевидны: инфляция, рост расходов на логистику, на исходные материалы. Цены на энергоресурсы тоже быстро растут, а спрос на жилье, наоборот, сокращается. Все это вызывает мультипликативный эффект и, как следствие, рост себестоимости конечной продукции. Например, цена на металл для стройки выросла с прошлого года на 25-30%, бетон подорожал на 15-20%, стоимость отделочных материалов, в зависимости от локации производства, прибавила до 40%.

Согласно данным Росстата, ввод жилья за январь-июль 2025 года в России снизился на 4,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 59,6 млн м². Это отставание от показателей предыдущего года фиксируется уже четвертый месяц подряд, при этом в июле 2025 года ввод жилья также сократился на 13,8%. Рекордсменом по снижению темпов ввода жилья стал в этом году Владивосток, хотя там действует льготная "арктическая" ипотека.

В минус сейчас уходят и другие отрасли российской экономики. Каждый второй регион РФ уже находится в промышленной рецессии. Из 85 субъектов РФ рост промышленного производства по итогам первого полугодия показали только 46, отмечают аналитики "Эксперт РА". Обвальное снижение промышленности зафиксировали Северная Осетия – Алания (-21,8%), Дагестан (-16,1%) и Костромская область (-10,4%). Также в топ-5 субъектов анти-лидеров попали Калмыкия (-9,9%) и Мурманская область (-8,9%).

По словам экономиста Владимира Грязневича, в Петербурге падение затронуло главные отрасли промышленности: в производстве изделий из кожи к декабрю прошлого года убытки выросли в 25 раз, в производстве бумажных изделий в 14 раз, в производстве мебели в 11 раз. Три обрабатывающих отрасли в Петербурге стали абсолютно убыточными: обработка древесины, производство бумаги и металлургия.

– Если убытки превышают прибыль, это значит, затраты гигантские. Средств для поддержания производства не хватает, приходится занимать в банках, а при нынешней ставке Центробанка деньги очень дорогие, в результате они не успевают погасить кредиты, и образуются убытки. А налоги в этом году выросли, особенно для малого и среднего бизнеса. И для любого бизнеса налог с прибыли увеличился с 20 до 25%, – объясняет Грязневич. – Есть еще и административные меры, например, маркировка товаров, которая стоит больших денег, особенно в легкой промышленности. Сейчас вводят маркировку для электронной промышленности. Электронщики говорят, что, если ее введут, они рухнут в убытки – хотя электронная отрасль является приоритетной для властей, поскольку во многом обслуживает военные заказы и имеет льготное кредитование, но маркировка потребует больших затрат, ведь маркировать собираются буквально каждый винтик.

Главные причины убытков – неадекватное государственное регулирование в виде дополнительных регламентов, снижение льготного кредитования и субсидий, высокая ставка ЦБ, общая инфляция. Из-за этого нарастают расходы, погасить которые из собственной прибыли не удается, считает экономист.

– Министр финансов Силуанов признался, что не из чего больше давать льготные кредиты даже военным производствам. Типичный банковский кредит от 25 до 30%, а льготный от 1 до 5%, и те, кто работает на войну, говорят, что только при льготных ставках и можно выдержать, так как общая инфляция очень большая, – говорит Грязневич. – Ведь у поставщиков цены растут, и они не хотят продавать комплектующие и сырьё по дешёвке. А норма рентабельности в военном производстве всего 5%, при официальной инфляции 10%. Им не свести концы с концами без льготных кредитов. Но Силуанов говорит: нет денег. И это правда. В бюджете на 2025-й год дефицит планировался 1,9 трлн, а он уже сейчас 4 трлн. По официальным прогнозам СБЕРа, к концу года он будет 7-8 трлн. Значит, у минфина просто не хватает денег.

"Этот пузырь сдулся"

За этот год консолидированные бюджеты регионов по доходам выросли на 3 процента, а по расходам на 16, говорит доктор наук, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич.

Снижение доходной части связано более всего с падением налога на прибыль: по данным эксперта, он упал в целом по стране на 8%. Все слабее доходы бюджетов поддерживает и налог на доходы физлиц, а это очень важный индикатор. Этот налог начисляется с зарплат. И раз он падает, значит не растут и зарплаты. А инфляция растет. Темпы роста доходов населения наблюдаются только в Москве – 11% в год. Для сравнения – в северо-западных и большинстве сибирских регионов России они выросли максимум на 2%. При этом уже третий год подряд сокращаются трансферты регионам из федерального центра.

"По доходам населения заметно исчезновение того драйвера, которым являлись зарплаты и всяческие выплаты контрактникам", – говорит Зубаревич, – "этот пузырь сдулся".

Поступления от налогов в российский бюджет не успевают покрыть необходимые расходы на "задачу номер один" (войну в Украине. – "Окно"), которую государство будет финансировать в любом случае, а все остальное – как получится.

– Но те же танки и пушки берутся не из запасов федерального правительства. Предприятия, которые их делают, сидят в регионах, и если они в плохом состоянии, то страдают и регионы – уменьшаются поступления от налогов, – говорит Грязневич.

Нынешнее падение производства, увеличение издержек и уменьшение прибыли закономерны – потому что "война всегда убыточна". Он называет "мифом" известную теорию "военного кейнсианства", согласно которой вложение государством денег в войну дает большой толчок экономике. По мнению Грязневича, во-первых, это работает только первое время, максимум полгода, а во-вторых, деньги на пушки и снаряды берутся из гражданской экономики, сама военная экономика полностью убыточна, все, произведенное ею, сгорает на полях сражений, конечного покупателя у нее нет.

– Но доить гражданскую экономику бесконечно невозможно, сколько ни увеличивай налоги, ни изобретай разные хитрые ходы, регламенты и социальные взносы, – подчеркивает эксперт. – Если начнутся массовые банкротства, а они уже начинаются кое-где, то предприятия не только перестанут платить налоги, они еще уволят персонал. Уже даже некоторые нефтяные компании идут в правительство с просьбой о дотации – у них тоже сильно ухудшаются финансовые показатели: и санкции влияют, особенно вторичные, для стран, покупающих российскую нефть, и мировые цены невысокие. То есть, даже нефтяные компании под угрозой.

Газпрому же власти помогли справиться с кризисом, подняв тарифы на газ и электричество внутри страны. Но в целом газо- и нефтедобывающие регионы также испытывают все больше бюджетных проблем.

"Охлаждение рынка"

Сложное положение и в угольной промышленности. В Кемеровской области за лето количество приостановленных предприятий возросло с 10 до 15. В июне сообщалось, что в регионе закрыты 2 шахты и 8 разрезов, а августе стало известно о 6 закрытых шахтах и 9 разрезах. Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что в прошлом году бюджет региона недополучил около 58 млрд рублей из-за ухудшения ситуации в угольной отрасли, в этом году потери ожидаются на 10 млрд больше.

Приостановить выпуск нерентабельных видов угля собирается и горнодобывающая компания "Мечел" – из-за "инфляции, затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений", говорится в ее отчете.

Грязневич объясняет тяжелое положение угольщиков фактическим прекращением главного источника дохода – экспорта в Китай, который постепенно отказывается от угля: там есть своя угольная промышленность, и много внимания уделяется экологии – около половины электроэнергии производится за счет солнечных панелей.

– Китайский уголь дешевле российского, и, чтобы быть конкурентоспособным, кузбасский уголь должен продаваться ниже себестоимости. Поэтому там всё рушится, нужно срочно осваивать другие сегменты экономики, – говорит Грязневич.

По его словам, очень сильно пострадала от санкций Карелия, которая раньше была ориентирована на экспорт древесины. Сейчас ее покупает только Китай, но при этом сильно выросли транспортные расходы. Развито было в Карелии и производство бумаги, но экспорт в Европу закрылся.

Даже казалось бы самая инновационная сфера IT тоже испытывает сегодня трудности.

– Я могу сказать, что в этом году, по сравнению с прошлым, ситуация не очень хорошая, идет явное охлаждение рынка, снижение возможности финансирования государством разных проектов, –говорит президент НП "РУССОФТ" Валентин Макаров. – Импортозамещение не очень получается, малые и средние компании тоже ничего не получают от государства, так что у них настроение не очень хорошее. В прошлом году был еще некоторый рост, а в этом году его не будет.

Президент Союза производителей изделий легкой промышленности (СПИЛП), основатель фирмы по поживу женской одежды Леди Шарм Валентина Миронова говорит, что ее предприятие еще держится на плаву, но работать стало гораздо труднее.

– Главная нагрузка на нас – это НДС, налоги и маркировка. Налоги повысились, а без маркировки мы теперь не имеем права выпустить ни одно изделие, в среднем это повышает стоимость каждой произведенной вещи на 8-10%. Фурнитуру – нитки, пуговицы, крючки и прочее мы можем купить без проблем, а вот тканей, которые нам нужны, в России не производят, мы вынуждены их покупать за границей. В долларовом эквиваленте они не подорожали, но теперь гораздо больше стоит логистика и банковские переводы. Мы пишем в правительство, просим снизить для нас пошлины на ткани, по пока ничего добиться не удалось, – рассказывает Миронова.

По ее словам, за последний год цена на их продукцию возросла на 30%, а спрос на одежду, наоборот, упал.

– Магазины закрываются пачками, торговые площади стоят пустые. У людей поменялись приоритеты – они теперь несут деньги в банки, потому что там хороший процент, и стараются много не покупать. У нас падение за год составило примерно 10-20%, – говорит Миронова.

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, самое большое падение производства за последний квартал наблюдается в автопроме, добыче угля, нефтепереработке, производстве строительных материалов (прежде всего, цемента), пластмассовых и резиновых изделий, прежде всего, автомобильных шин. Заметно замедляется рост добычи нефти и газа Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН сообщает о всплеске среди промышленников пессимистичных оценок состояния российского производства, поскольку спрос на продукцию уменьшается, склады ломятся от непроданных товаров, а производственные планы сокращаются.