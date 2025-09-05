Бесконечная стагнация

На Восточном Экономическом Форуме Владимир Путин заявил, что не считает неизбежным повышение налогов. Бюджет и дальше может оставаться дефицитным, а дыры в нём можно залатать за счёт друг сфер. При этом Путин попытался опровергнуть мнение, что продавать газ Китаю будут со скидками. Якобы цены будут рыночными.

Эти заявления звучат на фоне рекордного снижения прибыли нефтяного сектора и вынужденных скидок для Китая и Индии на энергоресурсы. Герман Греф отмечает стагнацию российской экономики. Путин с ним не согласен.

Президент РФ снова пригласил Владимира Зеленского в Москву на переговоры. Он пообещал президенту Украины стопроцентные гарантии безопасности. Однако Зеленский уже ответил на прошлое приглашение на саммите “коалиции желающих”: “Если хочешь, чтобы встречи не было, нужно пригласить меня в Москву”.

О том, кто заводит переговоры в тупик, как Путин и правительство будут спасать экономику, поговорим в программе "Лицом к событию" экономическим обозревателем Борисом Грозовским.