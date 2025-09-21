Трамп хочет вернуть под контроль США базу Баграм в Афганистане

Президент США Дональд Трамп пригрозил Афганистану "плохими последствиями", если Кабул откажется вернуть под контроль Вашингтона авиабазу Баграм. В сообщении на платформе Truth Social он заявил, что база, построенная американцами после терактов 11 сентября 2001 года, должна быть возвращена США.

Трамп сообщил, что Вашингтон в последние дни обсуждал этот вопрос с афганской стороной. Он отказался исключать возможность применения военной силы для возвращения базы, отметив: "Мы не будем говорить об этом. Если Афганистан не сделает этого — вы узнаете, что я предприму".

Авиабаза Баграм была главным опорным пунктом американских войск в Афганистане в течение почти 20 лет войны в этой стране. Баграм представлял собой целый военный городок с ресторанами быстрого питания, магазинами и тюремным комплексом. После вывода подразделений армии США из Афганистана в 2021 году Баграм, как и другие базы, оказался под контролем признанного во многих странах террористическим движения "Талибан", которое захватило власть.

Афганские власти выразили категорическое несогласие с возможностью возвращения американского присутствия. В то же время эксперты предупреждают, что повторное занятие Баграма может фактически означать новое вторжение в Афганистан, которое потребует свыше 10 тысяч военных и современные системы противовоздушной обороны.

Эксперты также отмечают, что возобновление работы базы потребует огромных ресурсов и значительного контингента для её защиты. Даже при согласии "Талибана" американцам придётся отражать угрозы со стороны боевиков террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида", действующих на территории Афганистана. Кроме внутренних угроз, Баграм может оказаться уязвимым и для внешних атак. В частности, эксперты напоминают о ракетных возможностях Ирана, который в июне атаковал крупную американскую авиабазу в Катаре в ответ на удары США по иранским ядерным объектам.