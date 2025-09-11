Трамп и другие политики почтили память жертв терактов 11 сентября

Президент США Дональд Трамп и его супруга, первая леди страны Мелания Трамп, в четверг приняли участие в памятной церемонии в Пентагоне, посвящённой 24-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года.

Как отмечает Associated Press, нынешние мероприятия проходят в период обострения политической напряжённости. Годовщина 11 сентября, часто преподносимая как день национального единства, на этот раз пришлась на следующий день после убийства в Юте консервативного активиста из числа сторонников Трампа Чарли Кирка. Он был застрелен в среду во время выступления в кампусе колледжа.

Глава Белого дома, выступая на церемонии в американском военном министерстве на следующий день, объявил, что посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы. По словам Трампа, он до сих пор потрясён произошедшим. Президент США подчеркнул, что высоко оценивает влияние своего союзника на политику, проводимую консерваторами. "Чарли был выдающимся человеком своего поколения, борцом за свободу и источником вдохновения для миллионов людей", - сказал Дональд Трамп.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о начале проверки безопасности Конгресса после стрельбы по Чарли Кирку. Аспекты безопасности вызывают серьёзную обеспокоенность у членов Конгресса и сейчас очень тщательно всё проверяется, сказал Джонсон. "Тот, кто отстаивает противоположную точку зрения, не ваш враг, а соотечественник, американец", - подчеркнул в своём выступлении Джонсон, призвав сограждан к цивилизованному поведению и отношению друг к другу.

На памятной церемонии в Пентагоне присутствовали также глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, министр обороны Пит Хегсет. Политики вместе с другими участниками заслушали имена 184 погибших на территории военного ведомства 24 года назад. После оглашения имени каждой жертвы террористов звучал удар колокола.