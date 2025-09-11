В США продолжаются поиски убийцы Чарли Кирка

В Юте продолжается масштабная операция по поиску стрелка, убившего известного консервативного активиста Чарли Кирка во время его выступления в Университете долины Юты. По данным полиции, преступник в тёмной одежде открыл огонь с крыши соседнего здания, смертельно ранив 31-летнего политика в шею.

Студенты рассказали, что во время дискуссии раздался один выстрел, после чего Кирк упал в кресло, из его горла хлынула кровь, началась паника. Несмотря на облавы и поквартирные проверки, стрелок остаётся на свободе. Мэр города Орем Дэвид Янг подтвердил, что расследование ведут федеральные и местные спецслужбы.

Директор ФБР Каш Патель сначала сообщил о задержании подозреваемого, но вскоре сам опроверг эту информацию. Власти подчёркивают, что речь идёт о целенаправленном нападении, и предупреждают, что убийца будет найден и предстанет перед судом.

Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее "политическим убийством" и заявил, что виновный понесёт максимальное наказание. "Мы найдём вас и привлечём к ответственности по всей строгости закона. В нашем штате действует смертная казнь", — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп и ведущие политики как республиканской, так и демократической партии осудили убийство Кирка. Флаги на правительственных зданиях приспущены до конца недели.

Чарли Кирк, общественный активист, основатель консервативной студенческой организации Turning Point USA. Он сыграл ключевую роль в мобилизации молодежной поддержки Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре прошлого года. Мероприятия с его участием в университетских кампусах по всей стране обычно собирали большие аудитории.

У Чарли Кирка было 5,2 миллиона подписчиков в X. Он вёл популярный подкаст и радиопрограмму "The Charlie Kirk Show", а недавно также выступил в роли соведущего "Fox & Friends" на телеканале Fox News.

Кирк входил в число наиболее заметных консервативных инфлюенсеров, поддерживающих президента Дональда Трампа. Он часто критиковал ведущие СМИ и высказывается по вопросам, связанным с расой, гендером и иммиграцией, нередко в провокационной форме.

По данным Reuters, с момента нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года в США имели место более 300 случаев политически мотивированных нападений. В июле 2024 года сам Трамп был легко ранен во время предвыборного мероприятия в Батлере, штат Пенсильвания.

Больше новостей Радио Свобода: