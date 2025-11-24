Ссылки для упрощенного доступа

Трамп и Си Цзиньпин обсудили в том числе Украину

Президент США Дональд Трамп в понедельник обсудил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином в том числе войну в Украине. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. Он назвал разговор "очень хорошим" и отметил "чрезвычайно прочные" отношения между США и Китаем.

Трамп отметил, что звонок стал продолжением встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее три недели назад, которую президент США назвал чрезвычайно успешной. Речь идёт в частности о договорённостях в сфере торговли. Как сообщил Трамп, Си Цзиньпин пригласил его в апреле будущего года с посетить Китай, а сам Трамп направил китайскому лидеру приглашение посетить США с государственным визитом также в течение 2026 года.

Подробностей о том, что именно обсудили лидеры в связи с войной России против Украины, Трамп не привёл.

Ещё до сообщения Трампа о разговоре сообщило китайское государственное агентство "Синьхуа". Согласно этому сообщению, Си Цзиньпин в ходе разговора подтвердил поддержку Китая всем инициативам, направленным на достижение мира, и призвал стороны конфликта преодолеть свои разногласия. Неясно, обсуждалась ли предметно мирная инициатива США, о которой стало известно в последние дни и которая стала предметом дискуссий между США, Украиной и странами Европы.

Как следует из сообщения "Синьхуа", Си Цзиньпин поднял вопрос Тайваня, отметив, что возвращение острова под контроль Пекина является "ключевым элементом" сложившегося после Второй мировой войны международного порядка. Трамп в своём сообщении о разговоре о Тайване не упомянул. Агентства отмечают, что ранее в этом месяце вопрос Тайваня привёл к обострению отношений между Китаем и союзником США - Японией после того, как Пекин резко отреагировал на заявления Токио о возможной военной помощи Тайваню в случае вторжения китайских сил на остров.
Результатом встречи Трампа и Си Цзиньпина 30 октября стал отказ Китая от ряда введённых ранее ограничений на экспорт редкоземельных металлов, в то время как США снизили до базовой ставки в 10% пошлины на китайские товары. Си Цзиньпин отметил улучшение двусторонних отношений после встречи.

