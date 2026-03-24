Трамп: мы ведём переговоры с "нужными людьми" в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что американская администрация ведёт переговоры с "нужными людьми" в Иране с тем, чтобы достичь договорённости, которая позволит прекратить боевые действия.

Трамп подчёркивает, что иранцы очень хотят заключить сделку. "Мы ведем переговоры с теми, с кем нужно, и они очень хотят заключить сделку, вы даже не представляете, насколько сильно они этого хотят", - сказал американский лидер, говоря об иранцах во время беседы с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, Иран пошел на крупную уступку Соединенным Штатам в энергетической сфере. Президент США назвал это позитивным событием и намекнул, что уступка связана с Ормузским проливом - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти из стран Персидского залива. Иран фактически заблокировал этот пролив после начала американо-израильской военной операции против него в конце февраля.

"Они сделали нам подарок, и это был очень щедрый подарок, стоящий огромной суммы денег. Он не связан с ядерной энергетикой, он связан с нефтью и газом, и это очень хороший поступок с их стороны", - сказал Трамп во вторник.

Дональд Трамп не стал вдаваться в подробности, в частности, о том, планируют ли его посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер переговоры уже на этой неделе, отмечает Reuters. В публикации агентства также говорится, что о готовности принять у себя переговоры между США и Ираном заявил Пакистан.

По сведениям израильского издания Ynet, США и Иран вышли на переговоры после тайных контактов. Переломным моментом, который привёл к решению Трампа приостановить удары по иранской энергетике и начать переговоры, стал телефонный разговор главы МИД Ирана Аббаса Арагчи со Стивом Уиткоффом, говорится в публикации. Также издании сообщило, со ссылкой на источники, что секретный канал связи между Вашингтоном и Тегераном действовал через посредников с четвёртого дня войны, но долгое время не приносил результатов.