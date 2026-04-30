Трамп не исключил вывода части войск США из Испании и Италии

Президент США Дональд Трамп в четверг не исключил возможности вывода части американских войск из Италии и Испании из-за несогласия руководства этих стран с войной против Ирана.

"Возможно, я рассмотрю это, почему бы и нет", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме. "Италия нам ничем не помогла, а Испания показала себя ужасно, просто ужасно", - добавил Трамп.

Днём ранее американский лидер предложил аналогичное сокращение численности войск в ФРГ и отметил, что примет решение "в кратчайшие сроки".

По состоянию на конец 2025 года в Италии находились примерно 12 с половиной тысяч военнослужащих США на действительной службе, в Испании - более 3 800. В Германии их было около 36 с половиной тысяч, отмечает AFP.

Президент США ранее резко критиковал партнеров по НАТО за неспособность помочь в американо-израильской операции против Ирана или в обеспечении беспрепятственного движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони не обладает "мужеством" в отношении Ирана, заявил Трамп ранее в апреле газете Corriere della Sera, говоря об одной из своих самых близких до недавнего времени союзниц в Европе.

В прошлом месяце Дональд Трамп пригрозил ввести полномасштабное торговое эмбарго США в отношении Испании после того, как этот европейский союзник Вашингтона отказался разрешить американским военным использовать свои базы для операций, связанных с ударами по Ирану.