Президент США Дональд Трамп отказался считать победой Путина запланированные на пятницу переговоры на Аляске. Он обвинил журналистов в "несправедливом освещении" саммита. "Даже если бы он бесплатно отдал мне Москву и Ленинград, меня бы обвинили в плохой сделке", — написал президент.

"О чём вы говорите? — написал Трамп в соцсети Truth. — Мы выигрываем ВО ВСЁМ”. Своего бывшего советника Джона Болтона, назвавшего саммит на прошлой неделе "большой победой для Москвы", Трамп назвал "тупым уволенным лузером", заявив, что СМИ постоянно цитируют таких людей.

Встреча на высшем уровне с участием президентов США и России запланирована на пятницу. Это будет первый визит Путина в США с 2015 года и его первая поездка в западную страну с начала российского вторжения в Украину.

Встреча будет посвящена урегулированию войны в Украине. Трамп неоднократно называл прекращение войны своей целью, летом он выставил Москве ультиматум с требованием договориться с Украиной о прекращении боевых действий.