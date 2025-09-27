Трамп распорядился направить военных в Портленд

Президент США Дональд Трамп в субботу отдал распоряжение направить войска в город Портленд (штат Орегон), где проходили протесты против действий управления иммиграционной и таможенной полиции. Он также распорядился, чтобы войска взяли под защиту объекты миграционной службы (ICE) на всей территории страны.

Трамп сослался на просьбу министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Как он написал в соцсети Truth Social, военный министр Пит Хегсет должен направить "все необходимые войска" для защиты объектов, "находящихся в осаде от нападения „Антифа“ и других внутренних террористов". Также Трамп добавил, что войска могут применять "полную силу".

В Портленде уже несколько месяцев у местного офиса ICE проходят протесты против высылки мигрантов из США.

Ранее Трамп вступил в конфликт с властями Калифорнии из-за того, что отправил в Лос-Анджелес Национальную гвардию для подавления беспорядков. Войска были направлены также в Вашингтон (округ Колумбия). Оппоненты Трампа подчёркивают, что для отправки войск нет необходимости, власти штатов могут справиться своими силами. Мэр Портленда демократ Кит Уилсон также выступил против введения войск в город. Пока не сообщалось о том, что военные действительно прибыли.

Действия агентов ICE в последние дни вызвали волну протестов и напряженность в нескольких крупных городах страны. В частности в Чикаго протестующие собрались у иммиграционного центра, для разгона толпы сотрудники ICE применили слезоточивый газ, перцовые шары и шумовые гранаты . По словам участников акции, она была мирной, но сотрудники силовых структур утверждали, что протестующие пытались заблокировать ворота центра и проникнуть на территорию. Трамп заявлял, что готов отправить военных и в Чикаго.

Эти инциденты происходят на фоне ужесточения иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа, целью которой является депортация рекордного числа нелегальных иммигрантов. Часто задерживаются люди без уголовного прошлого, что вызывает критику со стороны правозащитников, политических оппонентов Трампа и властей многих городов, мэрами которых являются демократы.



