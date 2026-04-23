Трамп: США будут стрелять по всем судам за мины в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отдал приказ американским ВМС открывать огонь по любым кораблям, которые будут размещать мины в Ормузском проливе.

"Я распорядился, чтобы ВМС США открывали огонь и уничтожали любой корабль (...), который будет устанавливать мины в Ормузском проливе", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social, добавив, что его приказ распространяется даже на небольшие суда.

Трамп также пишет, что поручил активизировать усилия по разминированию пролива. "Мы расчищаем пролив прямо сейчас. И я распорядился, чтобы эта деятельность продолжилась, но в три раза активнее", - написал Трамп.

21 апреля Трамп - за сутки до истечения срока действия режима прекращения огня с Ираном - объявил о продлении перемирия по просьбе властей Пакистана. Трамп не назвал нового срока режима тишины, отметив, что США подождут, пока власти Ирана не сформулируют единую позицию на переговорах с США, посредником в которых выступает Исламабад. По мнению Трампа, в руководстве Ирана сейчас наблюдается раскол. Тогда же Трамп отметил, что Соединённые Штаты продолжат блокаду портов Ирана.

Ранее на этой неделе в Исламабаде ожидался второй раунд переговоров представителей США и Ирана, но в итоге встреча не состоялся. Информации о новой возможной дате мирных контактов пока нет.

Представитель главы иранской делегации на переговорах, спикера парламента страны Мохаммада Галибафа Мехди Мохаммади, вечером во вторник обвинил США в подготовке неожиданного удара по Ирану и отметил, что Тегеран не будет обращать внимания на заявления США о продлении перемирия, а будет руководствоваться своими интересами.