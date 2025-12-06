Глава МИД Турции: ХАМАС готов передать управление Газой

Ссылки для упрощенного доступа

Группировка ХАМАС (признанная террористической в США и Евросоюзе) готова передать управление сектором Газа палестинскому комитету, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на форуме в Катаре. По его словам, новая администрация и полиция сектора должны начать работу ещё до разоружения ХАМАС.

Без формирования заслуживающей доверия администрации и обученных сил безопасности разоружение ХАМАС маловероятно, подчеркнул Фидан. Работу полиции будут поддерживать международные стабилизационные силы, но Фидан не уточнил, какие страны примут участие в миссии.

Министр также отметил, что боевики ХАМАС не войдут в состав полиции. Если ХАМАС и Израиль не перейдут к следующему этапу прекращения огня, "это будет провалом для всего мира, и в частности США", заявил Фидан.

Соглашение по прекращению огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем подписали в октябре. Первый этап сделки предполагал освобождение 20 оставшихся израильских заложников, захваченных джихадистами 7 октября 2023 года, в обмен на палестинских заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах.

По информации Axios, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что стороны перейдут ко второй фазе урегулирования до католического Рождества (25 декабря).

Второй этап включает вывод основной части израильских войск из сектора Газа, ввод международных стабилизационных сил, а также создание новой административной структуры. По задумке США, ее возглавит "Совет мира", в который войдут около 10 лидеров арабских и западных стран.

