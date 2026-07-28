Трамп выступил с речью на церемонии прощания с сенатором Грэмом

Лидеры США, Украины и Израиля во вторник приняли участие в церемонии прощания с покойным американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в Вашингтонском кафедральном соборе. На поминальную службу прибыли также вице-президент Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент и многие другие высокопоставленные официальные лица.

Трамп, которого Грэм критиковал в начале своей политической карьеры, но впоследствии стал его убежденным сторонником, выступил с прощальной речью. Он упомянул о том, что Линдси Грэм поддерживал союзников США, участвующих в вооруженных конфликтах, в том числе в Украине и Израиле. "Скажу вам честно: не было такой войны, которая бы ему не нравилась. Только его настоящие друзья поймут это, но он желал этого во благо нашей страны", - заявил Трамп. Среди прочего он отметил, что Грэм "ушел на пике карьеры".

Ранее во вторник, до того как гроб с телом Линдси Грэма доставили в собор, его память почтили законодатели в ротонде Капитолия. Они вспоминали Грэма как общительного, остроумного и способного убеждать человека, чья открытая поддержка жесткого внешнеполитического курса сделала его одним из последних видных "ястребов" Республиканской партии, отмечает Reuters.

Линдси Грэм, сенатор от штата Южная Каролина, внезапно скончался 11 июля в Вашингтоне, вскоре после возвращения из Украины, в возрасте 71 года. По официальным данным, причиной смерти стала болезнь сердца.

До избрания в Сенат в 2002 году Грэм работал в Палате представителей, где стал заметной фигурой в вопросах внешней политики и военной сферы. Его называют одним из самых последовательных сторонников активного участия США в военных действиях за рубежом. Он выступал, в частности, за интервенцию против Ирана и решительную поддержку Израиля и Украины.

Линдси Грэм активно поддерживал предоставление военной помощи Киеву в условиях войны с Россией. В Конгрессе продолжается обсуждение двухпартийного пакета новых американских санкций против Москвы, продвижению которого Грэм посвятил последние месяцы своей жизни.

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме 28 июля выразил соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма, подчеркнув, что он был "настоящим другом Украины".

На следующий день после церемоний в Вашингтоне, в среду, прощание с Линдси Грэмом состоится в его родном штате Южная Каролина, где он и будет похоронен.