Трамп: я встречусь с Путиным, даже без его переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что для встречи с ним российскому президенту Владимиру Путину не обязательно соглашаться на переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Трамп заявил, что встретится с Путиным, даже если российский лидер не захочет встречаться с президентом Украины, передают западные агентства.

Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома сообщила, что Трамп намерен провести встречу с Путиным, если президент России также проведет переговоры с президентом Украины. "Чтобы эта встреча состоялась, Путину нужно увидеться и с Зеленским", - утверждал источник.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил журналистам в четверг, что Москва и Вашингтон согласовали встречу президентов России и США в ближайшие дни, и сейчас началась проработка саммита. О возможном проведении такой встречи стало известно 6 августа после переговоров в Кремле Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом.