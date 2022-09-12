Травести-артиста оштрафовали за пение гимна России с флагом ЛГБТ+

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на две тысячи рублей артиста Сергея Нечаева, который в образе травести-дивы Бомбы Киберсиси спел российский гимн с флагом ЛГБТ+ в руках. Нечаев признал вину. Об этом сообщает издание It's my City.
Суд постановил, что Нечаев, "в женском платье, с женским макияжем, демонстрируя своё сексуальное предпочтение", исполнил гимн России, размахивая флагом ЛГБТ+, "символизирующим гендерное разнообразие". Таким образом, решил суд, Нечаев нарушил порядок использования государственного символа России.
Выступление, за которое оштрафовали Нечаева, состоялось в ночном клубе Екатеринбурга, а после разошлось в социальных сетях. На номер отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал закрыть в России все гей-клубы, а на их месте открыть детские мороженицы.
По словам Нечаева, он не подумал, что его поступок может кого-то оскорбить. "Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества. Я хотел продемонстрировать поддержку государства", – объяснял Нечаев. Руководство клуба извинилось за "бездумную ошибку" артиста.
Кроме того, Нечаева заставили извиниться на камеру представители ультраправого движения, которые подкараулили его на улице.
Нечаев выступает в травести-шоу с 2002 года. До этого он служил в армии на Дальнем Востоке и участвовал во второй чеченской войне. Пять дней в неделю Нечаев работает в зоопарке, где ухаживает за хищниками.
- Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
- С 2013 года в России действует закон о "гей-пропаганде", запрещающий "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних. За "ЛГБТ-пропаганду" гражданам грозит штраф до ста тысяч рублей.
- В июле 2022 года в Госдуму внесли законопроект о полном запрете "гей-пропаганды", под которой подразумевается распространение любой информации, направленной на "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".
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