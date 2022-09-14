ООН снова призвала Россию прекратить преследование правозащитников

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор повторила свой призыв к правительству России прекратить преследование правозащитников. Также в своём заявлении она обратилась к международному сообществу с просьбой их поддержать.

Лоулор снова призвала российские власти остановить репрессии против правозащитников, а также отменить ограничительные и дискриминационные законы. К таковым она отнесла законы о фейках про российскую армию, о госизмене, об ЛГБТ-пропаганде, о нежелательных организациях и об иностранных агентах. Лоулор заявила, что правительство России прибегает к ним в том числе для ограничения правозащитной деятельности, стигматизации правозащитников и их дискриминации.

Лоулор добавила, что Россия обязалась создавать благоприятные условия для правозащитников и гарантировать свободу объединений и выражения мнений. Принимая любые новые законы, Россия должна помнить о своих обязательствах, отметила Лоулор.

Обращаясь к международному сообществу, спецдокладчик ООН подчеркнула, что любые меры, в том числе визовые ограничения, не должны подвергать правозащитников дальнейшей опасности.

"Российское правительство изо дня в день уничтожает гражданское общество. Если мир не протянет руку помощи российским правозащитникам сейчас, то в ближайшие десятилетия он столкнётся с последствиями для прав человека", – заключила Лоулор.